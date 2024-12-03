KOAH'ta Sigara Riskine Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

KOAH'ta Sigara Riskine Dikkat!

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Uzmanlar, sigara içenlerin %70'inde KOAH geliştiğini ve belirtilerin karışabileceğini belirtiyor.

03.12.2024 13:48
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KOAH'ta 'Sigara' uyarısı: "İçenlerin yüzde 70'inde gelişiyor, rol, model kişiler bırakmaya teşvik etmeli"

Uzmanlar uyarıyor: "KOAH'ta belirtiler başka hastalıklarla karıştırılabilir"

İSTANBUL - Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda kişiyi etkileyen KOAH'a karşı uzmanlar uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kıyık, "Sigara tütün ürünleri, elektronik sigara, pipo, puro gibi tütün ürünlerini içmemek, tozlu, dumanlı ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinde görmekteyiz. Sigara içenlerin yüzde 70'inde KOAH gelişiyor. Belirtiler, kalp hastalıklarıyla da karışabilir, kalp yetmezliğinde de nefes darlığı olabilir. Topluma rol, model olan kişilerin özellikle sigarayı bırakmaya teşvik etmesi lazım. Toplu ortamlarda içilen sigaranın başkalarına da çok zarar vereceğini düşünmek gerekiyor" dedi.

Dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), solunumla akciğerlere alınan havanın kolay bir şekilde dışarı verilememesi durumu olarak ifade ediliyor. Solunum güçlüğü, öksürük, nefes darlığı ve balgam gibi belirtilere neden olan kronik bir hastalık olarak ifade edilen KOAH'a karşı uzmanlar uyarıyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Murat Kıyık da hastalığa ilişkin bilgi verdi. Uzman Dr. Kıyık, sigara kullanımı, hava kirliliğinin olduğu ortamların hastalık üzerindeki etkisine dikkat çerken tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

"Sigara içenlerin yüzde 70'inde KOAH gelişiyor"

Kişilerin yaşam şeklinin hastalıkların oluşmasında etkili olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kıyık, "Akciğerlerimiz çok önemlidir ama birçok iyi bakmayı bazen ihmal ediyoruz. Sigara, kirli, dumanlı işler gibi şeylerden dolayı bronş dediğimiz yapılar daralıyor. Daralması sonrası da ciddi hastalıklar ortaya çıkabiliyor, KOAH bunlardan bir tanesi. Sadece bununla kalmıyor akciğer kanseri başta olmak üzere başka akciğer hastalıkları da ortaya çıkabiliyor. Bu maruziyete neden olan şeyleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Sigara tütün ürünleri, elektronik sigara, pipo, puro gibi tütün ürünlerini içmemek, tozlu, dumanlı ortamlarda bulunmamak gerekiyor. KOAH'ta en önemli belirti; hastalar nefes darlığıyla gelir. Buna öksürük ve balgam eşlik eder, bazen yürüdüğü zaman çabuk yorulma, halsiz düşme gibi belirtiler. Pandemi döneminde daha çok KOAH alevlenmeleri gördük. Tedavide nefes açıcı ilaçlar veriliyor, bunlar KOAH'ın erken ve orta evrelerinde, daha ileri evrede oksijen hatta bazen evde yoğun bakım makineleri veriyoruz. Nüfusun yaklaşık yüzde 20'si gibi bir oranda KOAH görmekteyiz. Sigarayı daha az içen ülkelerde daha az, daha çok içenlerde daha çok. Biz Türkiye olarak maalesef burada şanssızlar grubundayız. Bir yılda gördüğümüz akciğer kanseri sayısı 50 bin civarında Türkiye'de bunlar çok büyük rakamlar. Sigara içenlerin yüzde 70'inde KOAH gelişiyor zaman içerinde bazen 15-20 yıl içinde olabildiği gibi bazen daha uzun yıllarda oluyor" dedi.

"Mikrobik hastalıklar, KOAH'taki alevlenmeyi artırır

KOAH'ta belirtilerin başka hastalıklarla ortak olabildiğini ancak uzmanların doğru tanıyla tedavi süreçlerini planladıklarını aktaran Uzm. Dr. Kıyık, "Kalp hastalıklarıyla da karışabilir, kalp yetmezliğinde de nefes darlığı olabilir. Kalp kapak hastalıklarında olabilir bazen çok kilolu olmak da nefes darlığı yapabilir. Belirtiler karışabilir ama bir hastamızda uzun yıllar sigara içme öyküsü varsa ve hasta gerçekten gittikçe artan bir nefes darlığı çekiyorsa burada KOAH ön plandadır diye her zaman düşünürüz. Erkeklerde daha fazla görülmesinin nedeni erkeklerde sigara içme oranının daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Uyumadığımızda mikrobik hastalıklara yakalanmayı çok daha fazla görebiliriz ve bu da KOAH'taki alevlenmeyi artırır. Bizim çocukluk çağımızda bu kadar sigara içilmiyordu, biz onlar gibi yaşamalıyız. Topluma rol, model olan kişilerin özellikle sigarayı bırakmaya teşvik etmesi lazım. 171 Sigara Bırakma Hattı var, sağlık kuruluşlarında sigara bırakma üniteleri var, oradan yardım alabilirler. Sigara bırakma isteği çok önemli. Mikrobik Hastalıklara karşı bugün elimizde 2 tane önemli aşı var, birisi zatürre birisi grip aşısı bu aşıları zaten KOAH'lı hastalarımıza öneriyoruz. 65 yaş üstü hastalarımıza KOAH olmasa bile öneriyoruz. Bir nefes darlığı varsa sebeplerden biri KOAH olabilir, Pasif içiciler şöyle; insanın sevdiklerini zehirlenmesi gibi bir şey. Ev içerisinde olabilir, çalıştığı ortamda arkadaşları olabilir böyle toplu ortamlarda içilen sigaranın başkalarına da çok zarar vereceğini düşünmek gerekiyor. Sigara dumanı her türlü kanserojeni içeren bir dumandır. Önce kendimize zarar veriyoruz ama yanımızdaki sevdiğimiz insanları da zehirlemeyelim. KOAH'ı tespit etmişsek önce bir derecelendiriyoruz. Hafif, orta, ağır, çok ağır mı ona göre bir basamak tedavisi var" şeklinde konuştu.

KOAH\'ta Sigara Riskine Dikkat!
Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KOAH'ta Sigara Riskine Dikkat! - Son Dakika

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