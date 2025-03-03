Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

Geniş Video İzle

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Karakurt, arazi çalışmalarında keşfettiği küçük ve zehirli akrebi soyadıyla literatüre kazandırdı. "Scorpio Karakurdi" adını veren Karakurt, "Bu türün yapılarında bulunan proteinlerin insan kolon kanseri tedavisinde etkin şekilde görev gördüklerini ortaya koyduk" dedi.

03.03.2025 12:58  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Karakurt, arazi çalışmalarında keşfettiği küçük ve zehirli akrebi soyadıyla literatüre kazandırdı.

Prof. Dr. Karakurt, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ile Şırnak'ta arazi taramaları sırasında bulduğu ve literatürde olmadığını düşündüğü akreple ilgili akademik çalışma başlattı.

GÜNEY DOĞU'YA ÖZGÜ BİR TÜR

"Scorpio" türü içinde olan küçük ve zehirli akrebi "Scorpio Karakurdi" adıyla literatüre kazandıran Karakurt, AA muhabirine, akrebin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü, nadir bir tür olduğunu söyledi.

Karakurt, akrebi literatüre kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni tür morfoloji olarak bakıldığında, diğer türlerden daha küçük. Akreplerde morfoloji küçüldükçe zehrin içeriği de artmaktadır. Laboratuvarımızda yaptığımız analitik çalışmalarımızla üretilen zehirde birçok farklı bileşiğin olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.

"KANSER ÇALIŞMALARININ TEDAVISINDE KULLANILMASI AMAÇLANIYOR"

Akrepten elde edilen zehrin tıpta kullanılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Karakurt, "Zehir kendi içerisinde insan hücresine girebilecek özel proteinlere sahiptir. Aktif olarak hücreleri etkilemektedir. Akrep zehirleri, hücre içindeki potasyum kanalları gibi protein kanallarında hastalığın yayılmasını önleyerek hücrelerin kontrollü şekilde ölmesini sağlamaktadır. Ancak burada asıl etkiyi gösteren, akrep zehrinin kendisi değil, içinde bulunan aktif proteinlerdir." ifadelerini kullandı.

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Karakurt, TÜBİTAK destekli bir proje yürüttüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu projemizde akrep türlerinin yapılarında bulunan proteinlerin, insan kolon kanseri, akciğer kanseri ve karaciğer kanserindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştık. Bu türün yapılarında bulunan proteinlerin insan kolon kanseri tedavisinde etkin şekilde görev gördüklerini ortaya koyduk. Metastatik yapıdaki kolon kanseri hücrelerini ciddi şekilde inhibe (hastalığın yayılmasını önlemek) ederek kolon kanserinin dokuda yayılmasını engellediğini gösterdik. Aynı zamanda kolon kanserinin canlılığını da yüzde 95 oranında inhibe ettiğini ortaya koyduk."

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi
Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak
Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • serkan bey:
    Tebrikler hocam ama ne zaman eczaneye gelicek insanlar bu onay aşamasını TURKOVAK corona aşısındaki gibi hızlı bi şekilde tamamlanmasını istiyor hadi biraz hızlanalım KÜBA yıllardır kanser tedavi yöntemini uyguluyor kanser kalmadı kübada ama bizim hızlanmamız lazım 45 1 Yanıtla
  • serdar yüksek:
    Eşinin adını veren bir arkadaş da vardı Manisa Üniversitesinden 19 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    3020 DE ECZANELERCE ") 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:33:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.