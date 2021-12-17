Üye Girişi
Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı - Son Dakika

Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı

17.12.2021 14:08

Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs spora olan ilgiyi artırırken, bağışıklığını güçlendirmek isteyen ve kilo sorunu yaşayan vatandaşlar Aydın'da spor salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı

AYDIN - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs spora olan ilgiyi artırırken, bağışıklığını güçlendirmek isteyen ve kilo sorunu yaşayan vatandaşlar Aydın'da spor salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs ile birlikte sağlıklı yaşamın önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Pandemi ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlar uzun süre evlerinden çıkamadı. Evde kalan vatandaşlar bir çok problemle karşı karşıya kalırken, bu problemlerin en başında da hareketsizlik ve kilo sorunu yer aldı. Normalleşme ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları kalkınca vatandaşlar spor salonlarının yolunu tuttu. Spor salonları kilo vermek isteyen, bağışıklığını güçlendirmek isteyen ve hareketsizlikten dolayı çeşitli sorun yaşayanlarla doldu taştı.

"İnsanlar evlerde kapalı kaldıkları için şikayetleri de arttı"

Pandemi döneminin insanlara sporun önemini hatırlattığını ifade eden Aydın'daki Spor Salonu İşletmecisi Kazım Durmuş, "Pandemi döneminde insanlar evlerde kapalı kaldıkları için şikayetleri arttı. Özellikle eklem ağrıları başladı, kilo aldılar. Bununla doğru orantılı olarak spor salonlarına da talepler arttı. Son zamanlarda insanlar eskiye nazaran daha fazla spor yapıyorlar. Spor; eklem ağrıları, diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrıları için oldukça faydalı. Sporla birlikte insanların vücudundaki kas oranı da artıyor. Kolesterol ve şeker başta olmak üzere daha sayamayacağım vücudumuzdaki bir çok şeyi düzenliyor. En önemlisi de insanı hastaneden ilaçtan uzak tutuyor. Benim 'ben doktorlarla hastanede değil spor salonunda tanışıyorum' diye bir sözüm var. Bu çok doğru. Uzun yıllardır spor yapmanın faydalarını görüyorum. En son ne zaman hastaneye gittiğimi bile hatırlamıyorum. Elbette doktorlarımıza da ihtiyacımız var ama spor insanı hastaneden uzak tutuyor" dedi.

"Pandemi döneminde de spor yapmaya devam ettim"

Düzenli olarak spor yapmaya başladıktan sonra birçok sağlık sorununun üstesinden geldiğini ve hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını ifade eden emekli doktor Murat Mataracı, "Düzenli olarak spor yapmaya aslında emekli olduktan sonra başladım. Önceleri pek vakit ayıramıyordum. Yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak spor salona geliyorum. Sabahları yürüyüş yapıyorum, öğleden sonra da salonda ağırlık çalışıyorum. Pandemi döneminde evde kaldık ama Kazım hocam bizi spora o kadar alıştırdı ki o dönem de bile internetten ağırlık temin edip evde de çalışmalarıma devam ettim. Pandemi döneminin o hantallığını da spor sayesinde üzerimden attım. Pandemide de her gün spor yapmaya devam ettim. Sporun çok faydasını gördüm. Hayata daha pozitif bakıyorum, uykularım düzeldi, eklem ağrılarım vardı onların hepsi geçti. Ufak tefek bazı sağlık sorunlarım vardı onların da üstesinden sporlar geldim. Spor yapmaktan çok memnunum" diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.

Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı
Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı
Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı
Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı

Koronavirüs, 1 Temmuz, Pandemi, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:26 Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!
14:02 Einstein'ın teorisi uzayda doğrulandı: Zaman genişlemesi ve 6 madde kanıtlandı
13:53 ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:48 Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:40 Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:27
Doların zirveyi görmesiyle Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:05
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, sahnede karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, sahnede karşılıklı göbek attı         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın         
12:11
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Korona virüs spora olan ilgiyi artırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement