Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi

20.04.2022 21:26

20 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 3 bin 668 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 18 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 17 bin 857 olurken toplam 158 bin 523 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 18 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 17 bin 857 hasta taburcu olurken bugün 158 bin 523 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,42 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,42 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 20 BİN 913 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 808 bin 773 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 20 bin 913 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 723 bin 101 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken 4 bin 217 de yeni vaka tespit edilmişti.

Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
YORUMLAR
500
Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Nisan, Vefat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
21:00 Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı!
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var
20:22 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı
19:40 Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 21:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement