Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 18 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 17 bin 857 hasta taburcu olurken bugün 158 bin 523 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,42 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,42 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 20 BİN 913 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 808 bin 773 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 20 bin 913 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 723 bin 101 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken 4 bin 217 de yeni vaka tespit edilmişti.