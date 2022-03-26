Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu

26.03.2022 21:47
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 267 bin 848 testte 13 bin 849 vaka tespit edildi. 70 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 267 bin 848 testte 13 bin 849 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,07, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 770 bin 305, 2'nci dozda 52 milyon 958 bin 300 ve 3'üncü dozda 27 milyon 573 bin 242 olmak üzere 146 milyon 751 bin 309 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu - Son Dakika


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