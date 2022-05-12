Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1778 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1778 oldu

12.05.2022 23:49
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1778 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 738 testte 1778 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 738 testte 1778 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 828 bin 630, 2'nci dozda 53 milyon 47 bin 991 ve 3'üncü dozda 27 milyon 770 bin 817 olmak üzere 147 milyon 606 bin 278 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1858 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1858 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1778 oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1778 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement