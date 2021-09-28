Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2) - Son Dakika

MAVİ RENKLİ İL SAYISI 13 OLDU

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 13'e ulaştı. Şırnak, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritamızdaki rengini Kırmızdan Turuncuya çevirdi. İkinci doz aşı oranı halen yüzde 55'in altında olan illerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.

'AŞILARIMIZI YAPTILARIM'

Koca, açıklamasında aşı vurgusu yaparak "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım" dedi.