Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 77 bin 722 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 422 bin 28 testte 77 bin 722 vaka tespit edildi. 145 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 573 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 422 bin 28 testte 77 bin 722 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 573 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 182 bin 206, 2'nci dozda 52 milyon 16 bin 406 ve 3'üncü dozda 22 milyon 517 bin 450 olmak üzere toplam 137 milyon 891 bin 835 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'HAYATIN NORMAL AKIŞINDA AŞABİLİRİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" ifadelerini kullandı.