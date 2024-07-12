Koru Ankara Hastanesi'nden yazın yapılan estetik operasyonlara ilişkin değerlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Koru Ankara Hastanesi'nden yazın yapılan estetik operasyonlara ilişkin değerlendirme

Koru Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Ural, yazın estetik ameliyat yapılmasının sakıncalı olduğu ile ilgili tıp literatüründe herhangi bir bilginin bulunmadığına vurgu yaparak dikkat edildiği takdirde mevsim fark etmeksizin her zaman estetik cerrahi ameliyatlarının yapılabileceği bilgisini verdi. Doç. Dr. Ural, yaz aylarında gerçekleştirilen estetik operasyonlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Alper Ural, toplumda yaz aylarında yapılan estetik operasyonlarda yaraların daha zor iyileşeceği algısının olduğunu ancak bu algının yanlış olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ural, tıp literatüründe bu algıyı destekleyen bir bilginin olmadığını kaydederek dikkat edildiği takdirde mevsim fark etmeksizin her zaman estetik cerrahi ameliyatlarının yapılabileceği bilgisini verdi. Doç. Dr. Ural, estetik operasyon geçiren kişilerin güneş koruyucu kullanması gerektiğini belirtti ve tatil planlarının ameliyattan sonra yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, gerekli önlemler alındıktan sonra estetik ameliyatların yaz veya kış aylarında yapılabileceğini ifade etti.

12.07.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koru Ankara Hastanesi'nden yazın yapılan estetik operasyonlara ilişkin değerlendirme

ANKARA - Koru Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Ural, yazın estetik ameliyat yapılmasının sakıncalı olduğu ile ilgili tıp literatüründe herhangi bir bilginin bulunmadığına vurgu yaparak dikkat edildiği takdirde mevsim fark etmeksizin her zaman estetik cerrahi ameliyatlarının yapılabileceği bilgisini verdi.

Koru Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Ural, yaz aylarında gerçekleştirilen estetik operasyonlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Alper Ural, toplumda yaz aylarında yapılan estetik operasyonlarda yaraların daha zor iyileşeceği algısının olduğunu ancak bu algının yanlış olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ural, tıp literatüründe bu algıyı destekleyen bir bilginin olmadığını kaydederek dikkat edildiği takdirde mevsim fark etmeksizin her zaman estetik cerrahi ameliyatlarının yapılabileceği bilgisini verdi.

"Mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmak gerekiyor"

Herhangi bir estetik operasyon geçiren bir kişinin mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Ural, "Güneş altına direkt olarak maruz kalmamak gerekiyor. Klimatize ortamlarda olmak çok önemli. Bunun sağladıktan sonra bir engel yok. Özellikle ilk 1-2 hafta zaten mevsimden bağımsız olarak biz herhalde istirahat öneriyoruz. Bu süreyi güzel şekilde atlattıktan sonra, klimalı ortamlarda olduktan sonra bir engel teşkil etmez. Ancak yazın birçok insanın tabii tatil planları oluyor. En çok sorulan sorunların başına da bu geliyor. Özellikle ilk 1 ay deniz havuz içlerinden uzak kalmak gerekiyor. Deniz bu konuda havuza göre biraz daha masum. Yüksek tuz içeriğinden dolayı enfeksiyon riskleri çok çok daha düşüktür. Yaralar kapandıktan sonra tatil planları yapılabilir. Bir de korse kullanımları mevcuttur vücut ameliyatlarımızda. Bunları zaten yaz da olsa, kış da olsa birkaç hafta kullanımı tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hastaların ertelememesini tavsiye ediyoruz"

Gerekli önlemler alındıktan sonra estetik ameliyatların yaz veya kış aylarında gönül rahatlığıyla yapılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ural, "Estetikçe cerrahi diyoruz ama aslında bu bir tıp dalı. Yani bizim yaptığımız ameliyatların altını oluşturan birçok gereklilikte tıbbi kazanımlar var, fonksiyonel kazanımlar var. Özellikle işte meme ameliyatları, karın ameliyatlarının gerekçeleri arasında bu bölgelerde özellikle yazın pişik olması, yaralar olması, mantar enfeksiyonları olması gibi çok ciddi sağlık sorunları yatıyor arkasında. Aslında biz bir nevi burada gerçek alanda hekimlik hizmetinden dolayı hastaların ertelememesini tavsiye ediyoruz. Tabii ki ikincil kazanç olarak estetik anlamda çok ciddi insanlar mutlu oluyor, özgüven sahibi oluyor ama birinci kazanım fonksiyonel kazanç ve sağlık kazancıdır. O yüzden bu sebeple ertelememeleri mutlaka tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Bu hafta bile birçok meme ameliyatı yaptık"

Doç. Dr. Ural, havaların ısınmasıyla birlikte insanların ince giyinmeye başladığını ve kendileriyle ilgili kusurların başladığını belirterek, "Bizim buna paralel olarak daha çok hasta geliyor vücut ameliyatlarında. Bu hafta bile birçok meme ameliyatı yaptık. Bol sayıda yani yurt dışından karın germe ameliyatları, liposakşın ameliyatları ve daha da çok meme ameliyatları içim hastanemize başvuruldu. Genel olarak insanlar özellikle yaz yazın bol su tüketmeleri, kendilerini iyi beslenmeleri, zengin beslenmeleri, tatil planlarını en azından bir ay sonrasında, ameliyattan sonra planlanacak üzere yapmak durumunda hiçbir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Ameliyat, Plastik, Ankara, Tatil, Güneş, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koru Ankara Hastanesi'nden yazın yapılan estetik operasyonlara ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Koru Ankara Hastanesi'nden yazın yapılan estetik operasyonlara ilişkin değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement