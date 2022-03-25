Kosova Sağlık Bakanı Latifi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti - Son Dakika

Kosova Sağlık Bakanı Rifat Latifi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine (EÜTF) ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bakan Latifi'yi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ile Başhekim Prof. Dr. Özgür Çoğulu karşıladı.

Dekan Gürgün, Bakan Latifi ve beraberindeki heyete çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????Gürgün, "Fakültemizde Kosovalı tıp öğrencilerimiz ve ihtisas yapan Kosovalı hekimlerimiz var. Onlar da sunduğumuz kaliteli eğitimden en iyi şekilde yararlanıyorlar. Ege Üniversitesi olarak Kosovalı meslektaşlarımıza her türlü desteği vermeye ve iş birliği yapmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gürgün'ün verdiği bilginin ardından heyet, laboratuvar ve eğitim alanlarında incelemelerde bulundu.