Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 25 yaşındaki hemşire Sultan Fidan'ın eşi ve babası, herkesi virüsten korunmak için aşı olmaya çağırdı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Hasan ve Emine Aydın çiftinin 3 çocuğundan biri olan Sultan Fidan'ın vefatı, tüm sevenlerini üzdü.

İhsaniye ilçesindeki Devlet Hastanesinde görevliyken doğum için ücretsiz izne çıktığı öğrenilen Sultan hemşirenin, hamilelik sürecinde ve sonrasında "bebeklerinin gelişiminin olumsuz etkileneceği" düşüncesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Büyük acı yaşayan Fidan'ın gözü yaşlı yakınları, "aşı olun" çağrısında bulundu.

"Ben dünyamı kaybettim"

Merkeze bağlı Salar beldesinde yaşayan Sultan Fidan'ın eşi Abdülkadir Fidan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da Kovid-19 temaslısı olduklarını anladıklarında acil servise başvurduklarını anlattı.

Kovid-19 tanısı konduktan sonra tedavilerinin bir süre evde devam ettiğini dile getiren Fidan, "Hastalık kötüye gidince hastaneye gittik. 5 gün normal serviste yattıktan sonra durumu ağırlaşınca Isparta'ya sevk ettiler. Isparta'da 4 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında hayatını kaybetti." dedi.

Aşı karşıtı olmadıklarını anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Aşı olmayı o da ben de istedik ancak hem hamilelik döneminde hem de emzirmesinden dolayı olmamıştı. 7 aylık bebeğimizin gelişiminin olumsuz etkileneceği düşüncesiyle aşı olmayı istemedik. Bilemedik ama kaybettiğimde anladım. Keşke hamileyken, aşı ilk çıktığında yaptırsaymışız. Buradan herkese sesleniyorum; aşınızı olun. Ben dünyamı kaybettim. Ne olursunuz herkes aşısını olsun. Ben buna çok acı tecrübeyle tanık oldum keşke böyle olmasaydı. Aşıdan bir çekinceniz olmasın."

Fidan, 3 yıl 15 günlük evliliklerine doyamadan kara toprağa verdiği eşi Sultan'ın emaneti iki çocuğuna kendini adayacağını sözlerine ekledi.

"Aşı bir şey yapmıyor. Evlat acısı çok daha zor"

Sultan Fidan'ın babası Hasan Aydın da kızının rahatsızlanınca hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kızının aşı olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kızım 2,5 yaşındaki kızını fazla emzirmeden ayırdı. Daha sonra oğlu oldu. Oğlunun daha çok anne sütü almasını istedi, o yüzden de aşı olmamıştı, 'çocuğa bir şey olur' diye. Hastanede tedavi görürken bir anda bitkin düştü. Daha sonra Isparta'da özel bir hastaneye sevk ettiler. Hastalık ciğerlerini sarmış. Aşı olmayanlara sesleniyorum; mutlaka aşılarını olsunlar. Ben kızımı kaybettim. Sizler de sevdiklerinizi kaybetmeyin, aşı olun. Aşı bir şey yapmıyor. Evlat acısı çok daha zor." diye konuştu.

Isparta'da Kovid-19 tedavisi gören iki çocuk annesi Sultan Fidan, 30 Kasım'da hayatını kaybetmiş, memleketi Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde toprağa verilmişti.