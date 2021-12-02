Üye Girişi
Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından "aşı olun" çağrısı

02.12.2021 12:10
Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından "aşı olun" çağrısı

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 25 yaşındaki hemşire Sultan Fidan'ın eşi ve babası, herkesi virüsten korunmak için aşı olmaya çağırdı.

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 25 yaşındaki hemşire Sultan Fidan'ın eşi ve babası, herkesi virüsten korunmak için aşı olmaya çağırdı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Hasan ve Emine Aydın çiftinin 3 çocuğundan biri olan Sultan Fidan'ın vefatı, tüm sevenlerini üzdü.

İhsaniye ilçesindeki Devlet Hastanesinde görevliyken doğum için ücretsiz izne çıktığı öğrenilen Sultan hemşirenin, hamilelik sürecinde ve sonrasında "bebeklerinin gelişiminin olumsuz etkileneceği" düşüncesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Büyük acı yaşayan Fidan'ın gözü yaşlı yakınları, "aşı olun" çağrısında bulundu.

"Ben dünyamı kaybettim"

Merkeze bağlı Salar beldesinde yaşayan Sultan Fidan'ın eşi Abdülkadir Fidan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da Kovid-19 temaslısı olduklarını anladıklarında acil servise başvurduklarını anlattı.

Kovid-19 tanısı konduktan sonra tedavilerinin bir süre evde devam ettiğini dile getiren Fidan, "Hastalık kötüye gidince hastaneye gittik. 5 gün normal serviste yattıktan sonra durumu ağırlaşınca Isparta'ya sevk ettiler. Isparta'da 4 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında hayatını kaybetti." dedi.

Aşı karşıtı olmadıklarını anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Aşı olmayı o da ben de istedik ancak hem hamilelik döneminde hem de emzirmesinden dolayı olmamıştı. 7 aylık bebeğimizin gelişiminin olumsuz etkileneceği düşüncesiyle aşı olmayı istemedik. Bilemedik ama kaybettiğimde anladım. Keşke hamileyken, aşı ilk çıktığında yaptırsaymışız. Buradan herkese sesleniyorum; aşınızı olun. Ben dünyamı kaybettim. Ne olursunuz herkes aşısını olsun. Ben buna çok acı tecrübeyle tanık oldum keşke böyle olmasaydı. Aşıdan bir çekinceniz olmasın."

Fidan, 3 yıl 15 günlük evliliklerine doyamadan kara toprağa verdiği eşi Sultan'ın emaneti iki çocuğuna kendini adayacağını sözlerine ekledi.

"Aşı bir şey yapmıyor. Evlat acısı çok daha zor"

Sultan Fidan'ın babası Hasan Aydın da kızının rahatsızlanınca hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kızının aşı olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kızım 2,5 yaşındaki kızını fazla emzirmeden ayırdı. Daha sonra oğlu oldu. Oğlunun daha çok anne sütü almasını istedi, o yüzden de aşı olmamıştı, 'çocuğa bir şey olur' diye. Hastanede tedavi görürken bir anda bitkin düştü. Daha sonra Isparta'da özel bir hastaneye sevk ettiler. Hastalık ciğerlerini sarmış. Aşı olmayanlara sesleniyorum; mutlaka aşılarını olsunlar. Ben kızımı kaybettim. Sizler de sevdiklerinizi kaybetmeyin, aşı olun. Aşı bir şey yapmıyor. Evlat acısı çok daha zor." diye konuştu.

Isparta'da Kovid-19 tedavisi gören iki çocuk annesi Sultan Fidan, 30 Kasım'da hayatını kaybetmiş, memleketi Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde toprağa verilmişti.

Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından aşı olun çağrısı
Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından aşı olun çağrısı
Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından aşı olun çağrısı
Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından aşı olun çağrısı

Karahisar, Isparta, Aydın, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:27 Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı 12:17 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!
12:16 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları! Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!         
12:31
ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü         
12:21
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu         
11:53
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kovid-19'dan ölen hemşirenin acılı eşi ve babasından "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement