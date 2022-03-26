Kovid-19'la mücadelede "Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli" uyarısı - Son Dakika
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Kovid-19'la mücadelede "Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli" uyarısı

26.03.2022 14:20
Kovid-19'la mücadelede "Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli" uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Kovid-19 aşılarının salgınla mücadelede önemli bir başarı elde ettiğini ve aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Kovid-19 aşılarının salgınla mücadelede önemli bir başarı elde ettiğini ve aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Öztürk, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "11. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi"nde aşıların salgınla mücadelede en büyük silah olduğunu ifade etti.

Salgının ilk başlarında aşının geliştirilmediği süreçte virüsle mücadelenin zor geçtiğini aktaran Öztürk, aşının öneminin uygulanmaya başlandıktan sonra anlaşıldığını dile getirdi.

Öztürk, aşıların hastalığın etkilerini azaltma ve ölümleri önlemede etkin rol oynadığını vurguladı.

Kovid-19'la mücadelede "rehavete kapılmadan aşılamaya devam edilmesi gerektiğini" belirten Öztürk şunları kaydetti:

" Türkiye'de iki doz aşılama oranı yüzde 85'leri geçti. Üç doz aşılama biraz daha az. İnsanlar biraz rahatlamış gibi gözüküyor ama bu aşılar mutlaka olunmalı. Özellikle birinci basamağı oluşturan aile hekimleri ve diğer hekimlerin insanları yönlendirmesi gerekiyor. Aşılanma oranı arttıkça hastanedeki yatış süresinin azaldığını gördük. Yine yoğun bakıma gitme ve burada kalma sürecinde büyük ve anlamlı değişimler olduğunu biliyoruz.

Hastanemizde yaptığımız bir çalışma oldu. Hastalık öncesi en az bir doz aşı olmuş bireylerle olmamış bireyler arasında hastaneye yatış süresi arasında anlamlı derecede farklar var. Bu yüzden Kovid-19 aşılamasına devam etmemiz lazım."

Kovid-19'la mücadelede Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli uyarısı

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Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı - Son Dakika


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