Kozaklı Hastanesi'nde Umut Veren Tedavi - Son Dakika
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Sağlık

Kozaklı Hastanesi'nde Umut Veren Tedavi

Kozaklı Hastanesi\'nde Umut Veren Tedavi

Kozaklı'da fizik tedavi hastanesi, termal su ve robotik cihazlarla hastalara umut sunuyor.

11.05.2025 13:26
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, termal su havuzları ve ileri teknoloji robotik cihazlarla engelli ve felçli bireylere umut oluyor.

Sağlık Bakanlığınca 2011 yılında açılan ve 190 personelin çalıştığı hastanede, bugüne kadar 17 bin 668 yatan hastaya tedavi hizmeti verildi.

Termal tedavi konusunda uluslararası kabul gören Alman Kaplıcalar Birliğinin sınıflandırmasına göre A ve C grubu şifalı sular kategorisinde yer alan Kozaklı'nın doğal termal kaynakları, fizik tedavi hastalıklarının iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla kullanılıyor.

Hastanede, nörolojik veya ortopedik problemlere bağlı olarak kaybedilen yürüme yetisinin yeniden kazandırılması amacıyla geliştirilmiş robotik yürüme ve terapi sistemleriyle hizmet sunuluyor.

Hastalara engel durumlarına göre kaplıca sularıyla doldurulan termal havuzlarda çeşitli egzersizler yaptıran görevliler, farklı birimlerdeki tedavi seanslarıyla onların yeniden sağlıklarına kavuşabilmesi için çaba gösteriyor.

Yurt içinde hastaların randevu sistemi üzerinden başvuru yapabildiği hastanede, kadın ve erkeklere özel 2 termal havuz, farklı branşlarda destek sunulan 5 fizik tedavi salonu bulunuyor.

"Sedyeyle gelip yürüyerek gönderdiğimiz hastalarımız var"

Hastanenin başhekimi Dr. Sedat Orhan, AA muhabirine, hastanede modern tedavi yöntemlerini doğal şifa kaynaklarıyla birleştirerek hizmet sunduklarını söyledi.

İlçenin hem sağlık turizmine katkı sağladığını hem de tedavi görenlere yeniden adım atabilmenin mutluğunu yaşattığını dile getiren Orhan, şöyle konuştu:

"Özel hasta dediğimiz engelli hastalara hizmet vermekteyiz. Hastalarımız verilen hizmetten oldukça memnun. Kaynağında sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşan kıymetli bir su. Radon ve kükürt açısından zengin ve bizim tedavimizde önemli yeri olan paydaşımız. Aynı zamanda teknolojik aletlerden de ciddi şekilde faydalanıyoruz. Robotik yürüme cihazlarımızda ve termal su havuzlarında yılda ortalama 7 bin seans vererek hastalarımızı tedavi ediyoruz.

Rehabilitasyon, tedavimizin önemli parçalarından. Hastalarımızın takibini taburcu edildikten sonra da yapıyoruz. Hastanemize sedyeyle gelip tekerlekli sandalye, baston veya yürüyerek gönderdiğimiz hastalarımız var. Memnuniyet oranlarımız yüzde 90'ın üzerinde. Türkiye'nin 81 ilinden hastamız mevcut ve çok ciddi talep var. Talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz."

İyileşme süreci hastaları memnun ediyor

Hastaneye tedavi için Adıyaman'dan gelen Enes Sitil de 2021 yılında geçirdiği trafik kazasında boyun kırığı sonrası vücudunu kontrol etme olanağını kaybettiğini anlattı.

İlk gelişten itibaren fizik tedavi almaya başladığını dile getiren Sitil, "Memnunum. İlk geldiğimde sedyeyle gelmiştim. Bayağı ilerleme kaydettim. İlk başta boynumu tutamıyordum, sandalyede oturamıyordum ve ayağa kalkamıyordum. Şu an daha iyi duruma geliyorum." diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan gelen Güldane Altınpınar ise refakatçisi olduğu eşinin geçirdiği kazanın ardından kaybettiği yürüme yetisini yeniden kazanabilmesi için tedavi sürecine başladıklarını söyledi.

Hastanede sunulan hizmetlerden kolaylıkla faydalanabildiklerini vurgulayan Altınpınar, "3 senedir fizik tedavi alıyoruz ama buraya ilk kez geldik. 25 gündür buradayız ve çok memnunuz. Bundan önce 5 ay Afyonkarahisar'da tedavi görmüştük ama burası daha iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kozaklı Hastanesi'nde Umut Veren Tedavi - Son Dakika

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