Kris Armstrong'un hayatını değiştiren telefon çaldığında yirmili yaşlarının başındaydı ve henüz iki yıldır evliydi. Telefonda bir polis memuru ona kocası Brandon'ın korkunç bir trafik kazası geçirdiğini söyledi. "Sanki ruhum bedenimden ayrılmış gibi hissettim. Filmlerde gördüğümüz, insanların hayatını değiştiren o telefon görüşmeleri gibiydi."Kris henüz 21 yaşındayken Brandon'la evlenmişti. Eşi enerjik ve hareketli bir adamdı. Break dansçıydı ve snowboard yapıyordu.Görkemli sevgi gösterilerine ve büyük romantik jestlere meyilliydi.Ancak o telefon görüşmesiyle geleceklerine dair tüm planları suya düştü. Hastaneye giderken Kris annesine Brandon ölürse ne yapacağını sordu. Cesedini teşhis etmek için morga mı yoksa onu canlı görmek için başka bir kata mı gideceğini bilmiyordu.

'Annesi gibi hissettim'Brandon ağır beyin hasarı almıştı ve komadaydı.Kazadan iki hafta sonra gözlerini ilk açtığında, bakışlarında hiçbir anlam yoktu. "Size bakmıyordu" diye anlatıyor Kris. "Sadece gözlerini açar sonra gece kapatırdı, sabah açar gece tekrar kapatırdı ama başka hiçbir hareket yapmazdı." Zamanla biraz düzeldi. Bir keresinde düğün fotoğraflarında Kris'i gösterdi. Başka bir seferinde ona "Seni seviyorum" dedi.Kris bunu "Hayatımda duyduğum en güzel şeydi" diyerek hatırlıyor. Ara sıra onun eski mizah anlayışının izlerini görüyordu.

Ancak Brandon'ın ciddi bilişsel yetersizliği vardı ve bir olayın ardından sadece birkaç dakika sonra bile olanları hatırlamakta zorlanıyordu. Kendi başına yemek yiyemiyor, giyinemiyor ve yürüyemiyordu."Hangi gün olduğunu, hangi ay olduğunu, hatta bazen nerede olduğumuzu bile bilmiyordu. Bu yüzden her şeyi tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyordum" diyor Kris. İlk başlarda biraz umut vardı ancak sonra Brandon zamanla tekerlekli sandalyesini kendi başına hareket ettirme, konuşma ve temel konuşmaları anlama yeteneğini kaybetti. Kris onun ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken rolünün artık eş olmaktan tam zamanlı bakıcı olmaya dönüştüğünü fark etti."Bana küçük bir çocuğun annesine baktığı gibi bakıyordu. Korktuğunda ya da bir şeylere ihtiyacı olduğunda... Ve birdenbire kendimi onun annesi gibi hissettim." Bir doktorun imzaladığı ve Brandon'ın bir daha asla çalışamayacağını belirten mektup, durumun kalıcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Ama Kris, bunun üstesinden gelebileceği konusunda kararlıydı ve Brandon'u eve getirdi.

Brandon'a tam zamanlı bakmak çok yorucuydu. Bazen evden çıkmadan önce birkaç kez altını değiştirmesi gerekebiliyordu. Ailesi ve arkadaşları endişeyle onu izliyordu, ta ki bir gece dibe vurana kadar: O günü "Artık dayanamayacak hale gelmiştim, kendimi kaybettim. Çok sarhoş olmuştum ve bir kovaya kusuyordum, arkadaşlarım da oradaydı. Kiliseden arkadaşlarım" sözleriyle hatırlıyor. Hatta "Bu durumun altından en iyi şekilde kalkamazsam beni sevmeye devam edecek misiniz?" diye düşündüğünü söylüyor. Sonunda Brandon'ın bir bakım evine yerleştirilmesine razı oldu. İlk iş gününde, personel öğle yemeğini küçük kaplar içinde getirince Brandon bundan çok hoşlanmış. "Sanki uçaktaymış gibi. 'Bakın şu küçük kaplara, çok şirin' dedi. Ve gayet iyiydi."'Hiçbir şeyi değiştirmeyen' boşanma

Uzun süre düşündükten ve dua ettikten sonra Kris, Brandon'dan boşanmaya karar verdi.Ancak aynı zamanda onun yasal vasisi olarak kalma hakkı için de mücadele edecekti.Kris boşanma hakkında konuşmaya çalıştığında Brandon onu anlayamadı: "Sadece her zaman burada olacağımı bilmesini sağladım."Hiçbir şey değişmedi. Onu aynı sıklıkta gördüm. Onu aynı şekilde sevdim."Eski kocasının vasisi olabilmek için gereken evrak işleri ve yasal süreç hiç de kolay değildi. Birçok avukat, boşanmak isteyen bir kadının neden eski kocasının yasal sorumluluğunu da üstlenmek istediğini anlamakta zorlandı. Ancak Kris pes etmedi. Yaklaşık bir yıl boyunca, Brandon'ın bakımına olan bağlılığını belgeledi, her gün onu ziyaret etti. Bu da boşanmanın ona olan bağlılığını değiştirmeyeceğini gösterdi.Nihayet velayet duruşması geldiğinde, Brandon'ın diğer akrabalarından hiçbiri başvurusuna itiraz etmedi."Büyük bir rahatlama hissettiğimi hatırlıyorum" diyor.'Bence bu çok güzel'

Kris, yıllar sonra ilk kez kendine "geleceğini hayal etme" izni verdi. Her zaman bir aile ve çocuk sahibi olmak istemişti ve kendini yalnız hissediyordu. Brandon hakkında en başından itibaren tamamen dürüst olmaya kararlı bir şekilde, bir tanışma uygulaması indirdi. James'le tanıştığında ona her şeyi anlattı: İlk kocasının hayatta olduğunu, ciddi bir beyin hasarı geçirdiğini ve hala onun yasal vasisi olduğunu.James korkmak yerine duygulandı.Kris, James'in "Bence bu çok güzel" sözlerini hatırlıyor. Birliktelikleri başladıktan kısa bir süre sonra, Kris Brandon'ı kiliseye götürdüğünde James de onunla birlikte geldi. Kris kısa bir süreliğine uzaklaştı ve geri döndüğünde James'in kolunu Brandon'ın omzuna atmış, yanında oturduğunu gördü. Brandon da oturmuş, gülümsüyordu.

Zamanla James, Brandon ile kendi başına bir ilişki geliştirdi. Onu tek başına ziyaret ediyor ve yanında onun en sevdiği kahveyi getiriyordu. Kris ve James birlikte yeni bir hayat kurdular. İki kız çocukları oldu. Ancak Brandon ailenin bir parçası olarak kaldı ve Kris yaklaşık 18 yıldır ona bakıyor."Kızlarımızdan, üvey oğlumdan ve Brandon'dan oluşan bir ailemiz var... Brandon da bunun bir parçası."Çocuklar onun kim olduğunu ve neler olduğunu tam olarak biliyorlar. Ona "Brandon Amca" diyorlar, düzenli olarak ziyaret ediyorlar ve onu aile kutlamalarına dahil ediyorlar. Birkaç yıl önce yapılan bir fotoğraf çekimi, onun ne kadar doğal bir şekilde aileye ait olduğunu gözler önüne serdi.Kris, James'e Brandon olmadan profesyonel aile fotoğrafları çektirmek isteyip istemediğini sorduğunda, James'in cevabı anında geldi."Hayır" dedi. "Brandon bizim ailemizden. Bütün fotoğraflarda o da var."Emily Naylor'ın BBC World Service için hazırladığı Lives Less Ordinary: Love Stories programının 'My two husbands' adlı bölümünden uyarlanmıştır. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .