Kritik Kalp Tıkanıklığı, Bypass ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Kritik Kalp Tıkanıklığı, Bypass ile Kurtarıldı

Kritik Kalp Tıkanıklığı, Bypass ile Kurtarıldı
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Bel fıtığı tedavisi için giden hasta, kalp damarlarındaki tıkanıklık sayesinde bypass oldu.

Adana'da bel fıtığı ameliyatı öncesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından kardiyolojiye yönlendirilen hastanın kalp damarlarından ikisinin yüzde 92 tıkalı olduğu belirlendi. Acil bypass ameliyatına alınan hasta sağlığına kavuştu.

Kocaeli'nde yaşayan Gürcan Yılmaz'a bir süre önce bel fıtığı teşhisi konuldu. Doktorlar tarafından ameliyat olması gerektiği belirtilen Yılmaz, daha önce annesinin tedavisini gerçekleştiren Şen'e muayene olmak için Adana'ya geldi.

"Kalp damarlarından ikisinde yüzde 92 darlık fark edildi"

Muayene sırasında hastanın sağ bacağındaki ağrının yalnızca bel fıtığıyla açıklanamayacağını değerlendiren Şen, bacakta damar tıkanıklığı olabileceğinden şüphelendi. Kuvvet kaybının ciddi düzeyde olmaması nedeniyle durumu bütüncül değerlendiren Şen, hastayı kardiyoloji bölümüne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde hastanın kalp damarlarından ikisinde yüzde 92 oranında darlık olduğu belirlendi. Bunun üzerine acil bypass ameliyatına alınan Yılmaz, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Böylece bel fıtığı ameliyatı öncesinde fark edilen kalp damarlarındaki kritik tıkanıklık ihtimali hayati riskin önüne geçti.

"Bir hayatı kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şen, "Kendisi Kocaeli'den buraya geldi. Bel fıtığı tanısı konmuştu. Cerrahi operasyon önerilmişti, gerçekten cerrahi operasyon gerekiyordu. Fakat hastanın sağ bacağında damar tıkanıklığı olunca ve bacakta ciddi bir kuvvet kaybı olmayınca duruma bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Böyle durumlarda diğer damarlarda da tıkanıklık olabilir. Halk arasında şah damar olan damarda da tıkanıklık yaşanmış olabilir. Bunun üzerine hastayı kardiyolojiye yönlendirdim ve kalp damarlarında yüzde 92 darlık görüldü. Sonrasında açık kalp ameliyatı yapıldı ve şu an sağlıklı. Dolayısıyla bir hayatı kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Kocaeli'de direkt bel fıtığı ameliyatı olmam gerektiğini söylemişlerdi"

Hasta Gürcan Yılmaz ise, "Orhan Hoca ile yollarımız ilk olarak pandemi zamanında kesişti. O dönemler annemde omuz düşmesi oldu. Eşim sosyal medyada Orhan hocayı takip ettiği için buraya geldi. Orhan hocam annemi ameliyat etti. 2 sene sonra annem bel fıtığı yaşadı ve yine Orhan hocaya getirdik. Ben 2022'de bel fıtığı yaşadım ve direkt Orhan hocaya geldik. Sağ bacağımdaki ağrıyı söylediğimde kalp doktoruna yönlendirdi. Eğer kalp damarı tıkanıklığı varsa masada kalma ihtimalim olduğunu söyledi ve bunun üzerine Kocaeli'ye dönerek anjiyo oldum. Normalde Kocaeli'de bana direkt olarak bel fıtığı ameliyatı olmam gerektiğini söylemişlerdi. Kalp damarlarımdan ikisinin yüzde 92 tıkanık olduğu ortaya çıkınca Bypass ameliyatı olarak sağlığıma kavuştum. Hayatımı önce Allah'a sonra Orhan hocanın önümüze sunduğu bilgiye borçluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kritik Kalp Tıkanıklığı, Bypass ile Kurtarıldı - Son Dakika

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