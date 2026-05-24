Kurban Bayramı'nda Et Saklama Uyarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Et Saklama Uyarıları

Kurban Bayramı\'nda Et Saklama Uyarıları
24.05.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Toprak, bayramda etin güvenli saklanması için önemli uyarılarda bulundu.

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı öncesi etin doğru saklanması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kıymanın saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Toprak, "Eti kıyma haline getirdikten sonra buzdolabında normal raf kısmında maksimum 2 gün tutmak gerekiyor. Dondurulmuş ürünü çıkartıp köfte bile yapsak tekrar dondurmamamız gerekiyor. Çünkü bu da bir gıda zehirlenmesine davetiye çıkartır. Bayramın zehir olmaması için bunlara dikkat etmek lazım" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı'nda kurbanlık seçiminden kesimine ve etin muhafazasına kadar dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi. Bayramın yaz mevsimine denk geldiğini belirten Toprak, kurban kesimlerinin mutlaka izinli alanlarda ve mezbahalarda yapılması gerektiğini söyledi. Veteriner hekim kontrolünün önemine değinen Toprak, sokak aralarında yapılan kesimlerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekerek, "Hayvanın iç organları, havanın sıcaklığıyla birlikte ciddi bakterilerle bulaşı sağlayıp ciddi bir halk sağlığı sorunu yaratabilir. Hayvan kesilirken iç organların dağılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

'24 SAAT BOYUNCA ETİ TÜKETMEMEK GEREKİYOR'

Kesim sonrası etin uygun şekilde dinlendirilmesi gerektiğini belirten Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği dediğimiz bir durum oluşur. Bu nedenle 24 saat boyunca eti tüketmemek gerekiyor. Etin kendine gelmesi, rahatlaması gerekiyor. Özellikle eti yığınlar halinde üst üste koyarsak ya da poşetlersek sorun oluşabilir. Çünkü hayvan eti daha sıcak. Yeşillenme dediğimiz olay gerçekleşebilir. O eti artık tüketemeyiz. Çok fazla eti üst üste koymadan dolaba yerleştirmek gerekiyor. Etin altına buz kalıbı koyup hızlıca soğutulması önemli. Aksi halde gıda zehirlenmeleri olabilir. İshal, kusma ve mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşılabilir."

'GIDA ZEHİRLENMESİNE DAVETİYE ÇIKARTIR'

Kıyma haline getirilen etin daha kısa sürede tüketilmesi gerektiğini ifade eden Toprak, "Vatandaşlar etleri kıyma şeklinde getirip buzluğa atabiliyor. Özellikle kıyma çektirdiğiniz yere dikkat etmelisiniz. Kasabın hijyenik koşulları oldukça önemli. Eti kıyma haline getirdikten sonra buzdolabında normal raf kısmında maksimum 2 gün tutmak gerekiyor. Eğer donduracaksak da kullanabileceğimiz miktarlarda dondurmak gerekiyor. Dondurulmuş ürünü çıkartıp köfte bile yapsak tekrar dondurmamamız gerekiyor. Çünkü bu da bir gıda zehirlenmesine davetiye çıkartır. Bayramın zehir olmaması için bunlara dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

'TEPSİNİN ÜZERİNE KOYUP DOLABA KALDIRMALI'

Baba mesleğini sürdürdüğünü ve 4 yıldır uzman kasap olarak çalıştığını belirten Tuğrul Sönmez (22) ise kurban etinin poşette saklanmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, "Kurbanlığı parçaladıktan sonra torbalara koyuyoruz. Torbanın ağzını bağlıyoruz. Bu sefer sıcak et hava almıyor. Hararet yapıyor, bozuluyor. Yani yeşermeye başlıyor. Eti torbayla değil bir tepsinin üzerine koyup dolaba kaldırmalı. Eti parçaladıktan sonra 24 saat boyunca dinlenmesi lazım. Böylelikle et yumuşar" dedi. Etin her bölümünün farklı amaçlarla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sönmez, "Bonfile veya antrikot kısmı kızartmalık yapılır. Etin en yumuşak, en değerli yerleridir. Kıyma olmaz. Olursa ziyan olur. Gerdan, kol ve kaburga taraflarından kıyma olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Et Saklama Uyarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
07:37
İran’dan Trump’ın “Anlaşma hazır“ iddiasına yanıt Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
İran'dan Trump'ın "Anlaşma hazır" iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
07:13
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:31:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Et Saklama Uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.