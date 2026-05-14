Kurbanlık Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Kurbanlık alırken mutlaka kulak küpesine bakılmalı, veteriner sağlık raporu istenmeli. Hayvan pasaportu ve sevk belgeleri eksiksiz olmalı" dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban pazarlarında da kurbanlık alışverişleri yoğunlaştı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sincan ilçesindeki kurban pazarında, kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Eroğlu, kurban döneminde hayvan hareketliliğinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sevk ve nakiller sıkı şekilde denetleniyor. Bir yıl içerisinde yapılan hayvan sevklerinin neredeyse yarısı 1,5 ay içerisinde gerçekleşiyor. Bu yoğunluk nedeniyle hastalıkların taşınma riski oluşuyor. Ancak kurallara uyulduğunda herhangi bir sorun yaşanmaz. Vatandaşlar kurban alırken toplu satış alanlarını tercih etmelidir. Görevli veteriner hekimler satış noktalarında 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Kurbanlık alırken mutlaka kulak küpesine bakılmalı, veteriner sağlık raporu istenmeli. Hayvan pasaportu ve sevk belgeleri eksiksiz olmalı" ifadelerini kullandı.

'KURBANLIK CANLI GÖRÜNMELİ'

Kurbanlık hayvanın dış görünüşünün sağlık açısından önemli ipuçları verdiğini belirten Eroğlu, "Hayvan canlı görünecek. Tüyleri mat ve karışık olmayacak. Bakışları donuk olmayacak. İştahsızlık, ağızdan salya gelmesi, burun ve göz akıntısı bulunmayacak. Yürüyüşünde sallantı ya da kamburumsu bir duruş olmamalı" dedi.

'BAZI HASTALIKLAR CANLIYKEN FARK EDİLMEYEBİLİR'

Kesimlerin mutlaka toplu kesim alanlarında ve işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Eroğlu, kesim sonrası veteriner kontrolünün de önemli olduğunu ifade etti. Bazı hastalıkların ancak kesim sonrası anlaşılabildiğini belirten Eroğlu, "Tüberküloz gibi bazı hastalıklar hayvan canlıyken fark edilmeyebilir. Bu nedenle kesim sonrası karkas kontrolü büyük önem taşıyor. Hayvana eziyet edilerek yapılan kesimler hem hayvan refahına aykırı hem de etin kalitesini bozuyor. Bu şekilde kesilen et daha çabuk bozulabiliyor" ifadelerini kullandı.

'TÜKETİLMEYECEK ORGANLAR ÇEVREYE ATILMAMALI'

Kesim sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, iç organların yarım saat içinde çıkarılması gerektiğini belirterek, "Tüketilmeyecek organlar çevreye atılmamalı, uygun şekilde gömülerek üzeri kireçle kapatılmalı. Kurban eti hemen buzdolabına konulmamalı. Et önce 5-6 saat dinlendirilmeli. Daha sonra parçalanarak buzdolabına kaldırılmalı. Uzun süre saklanacaksa porsiyonlara ayrılarak dondurucuya konulmalı" dedi.

Etin iyi pişirilmesinin önemine değinen Eroğlu, "Etin iç sıcaklığı en az 70 dereceye ulaşmalı. Et suyunun kahverengimsi renge dönmesi, piştiğini gösterir. Aksi halde paraziter hastalık riski oluşabilir" diye konuştu.