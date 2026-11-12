Kütahya'daki hastanede 28 yaşındaki hastanın beyin pıhtısı trombektomiyle temizlendi - Son Dakika
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Kütahya'daki hastanede 28 yaşındaki hastanın beyin pıhtısı trombektomiyle temizlendi

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Kütahya\'daki hastanede 28 yaşındaki hastanın beyin pıhtısı trombektomiyle temizlendi
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Uşak'ta sol taraflı güç kaybı yaşayan 28 yaşındaki hasta, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın beyin damarındaki pıhtı mekanik trombektomiyle çıkarıldı, ardından felç belirtilerinde belirgin düzelme görüldü.

Kütahya'da 28 yaşındaki hastanın beyin damarındaki pıhtı mekanik trombektomiyle çıkarıldı.

Uşak'ta yaşayan 28 yaşındaki erkek hasta, aniden gelişen sol taraflı güç kaybı şikayeti üzerine sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle hasta, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede gerçekleştirilen muayene ve görüntüleme işlemlerinde hastanın beynini besleyen damarlardan birinde pıhtıya bağlı tıkanıklık olduğu belirlendi. Bunun üzerine Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner ve ekibi tarafından hastaya acil müdahale kararı alındı. Hastaya uygulanan mekanik trombektomi işlemiyle beyin damarındaki pıhtıya müdahale edildi. Damar içerisindeki pıhtının çıkarılmasını ve kan akışının yeniden sağlanmasını amaçlayan işlem başarıyla tamamlandı. Müdahalenin ardından hastanın felç belirtilerinde belirgin düzelme görüldü.

İnmenin yalnızca ileri yaş grubundaki bireylerde görülen bir hastalık olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Çetiner, genç yaşlarda da ortaya çıkabilen inme vakalarında erken tanı ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti. Özellikle beyin damar tıkanıklıklarında zamanında gerçekleştirilen tedavinin, kalıcı nörolojik hasar riskinin azaltılmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma HastanesiYerel HaberlerKütahyaGüncelSağlıkUşakSon Dakika

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