Kütahya Hisarcık\'ta bağımlılıkla mücadele için Kapalı Pazar Yeri\'nde stant açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Çevre Sağlığı Birimi tarafından "Kaybetmeden Fark Et" günü kapsamında Kapalı Pazar Yerinde stant açılarak vatandaşlara yönelik çeşitli bilgilendirme ve tarama faaliyetleri yapıldı.

Çalışma kapsamında karbonmonoksit ölçümü ve nikotin bağımlılık testi gerçekleştirilirken, vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, sigara bırakma hizmetlerine yönlendirildi.

Etkinlikte bunun yanı sıra dijital ve teknoloji bağımlılığına yönelik farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, bağımlılıkların erken fark edilmesi ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.