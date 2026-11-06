Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebeğin burun kanalı ilk kez endoskopiyle açıldı - Son Dakika
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebeğin burun kanalı ilk kez endoskopiyle açıldı

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Kütahya Şehir Hastanesi\'nde 7 günlük bebeğin burun kanalı ilk kez endoskopiyle açıldı
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde doğuştan iki burun arka açıklığı kapalı 7 günlük bebek, ilk kez yapılan endoskopik girişimle ameliyat edildi. Burun kanalları açılan bebeğin rahat nefes aldığı, genel durumunun iyi olduğu ve yenidoğan yoğun bakımda takibinin sürdüğü belirtildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde doğuştan burun arka hava yolları kapalı olan 7 günlük bebeğin ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle bebeğin burun kanalları açılarak rahat nefes alması sağlandı.

Kütahya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniği ekibi, doğuştan her iki burun arka açıklığı kapalı olan 7 günlük bebeği ameliyat etti. Bilateral koanal atrezi tanısı konulan bebeğin ameliyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Ameliyat hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Aksoy, bilateral koanal atrezinin yenidoğan döneminde ciddi solunum sıkıntısına neden olabilen, erken tanı ve hızlı tedavi gerektiren nadir bir doğumsal anomali olduğunu belirtti. Aksoy, Kütahya Şehir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatta endoskopik yöntem kullanıldığını ifade ederek, burun içerisinden yapılan müdahaleyle kapalı olan koanaların açıldığını ve bebeğin burun yoluyla rahat nefes almasının sağlandığını kaydetti.

Bebeğin genel durumu iyi

Ameliyatın ardından bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi tarafından takibinin sürdürüldüğünü aktaran Aksoy, bebeğin genel durumunun iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Aksoy, ameliyat ve takip sürecinde görev alan Kulak Burun Boğaz, Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekiplerine teşekkür ederek bebeğe sağlıklı bir ömür diledi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bu operasyon, hastanenin yenidoğan döneminde görülen nadir doğumsal hastalıkların tedavisindeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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