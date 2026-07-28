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Lejyoner Hastalığına Dikkat!

Lejyoner Hastalığına Dikkat!
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Uzmanlar, merkezi iklim sistemlerinin düzenli bakımını öneriyor; ihmal ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, lejyoner hastalığına neden olan bakterinin klima sistemleri, su depoları, duş başlıkları ve sıcak su tesisatlarında çoğaldığını belirterek, "Merkezi iklimlendirme sistemlerini uzman ekiplere belirli aralıklarla kontrol ettirin" uyarısında bulundu.

Bunaltıcı sıcakların etkisiyle kapalı alanlarda yoğun şekilde kullanılan klimalar, halk arasında "klima zatürresi" olarak da bilinen lejyoner hastalığına davetiye çıkartabiliyor.

Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, bu hastalığın ihmal edilmesi halinde ölümcül sonuçlar dahi doğurabileceğini belirterek uyarı ve önerilerde bulundu.

Solunum yolu ile bulaşıyor

Baysal, lejyoner hastalığının Legionella adı verilen bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu olduğunu belirterek, "Bu bakteri genellikle klima sistemleri, su depoları, duş başlıkları ve sıcak su tesisatlarında uygun şartlar oluştuğunda çoğalır. Hastalık, bakteri içeren çok küçük su damlacıklarının solunmasıyla bulaşır. Toplumda yaygın olarak düşünülenin aksine kişiden kişiye bulaşmaz. Özellikle merkezi iklimlendirme sistemlerinin bulunduğu oteller, hastaneler, iş merkezleri ve büyük binalarda düzenli bakım yapılması bu nedenle büyük önem taşır. Lejyoner hastalığı herkeste görülebilse de bazı kişilerde daha ağır seyredebilir. İleri yaşta olanlar, sigara kullananlar, kronik akciğer hastalığı bulunanlar, diyabet hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve kanser tedavisi gören kişiler risk grubunda yer alır. Hastalık yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları, halsizlik ve bazen ishal gibi belirtilerle başlar. Enfeksiyonun belirtileri genellikle bakteriye maruz kalındıktan 2 ila 10 gün içinde ortaya çıkar. Özellikle yaz aylarında gelişen enfeksiyonlar, diğer zatürre türleriyle benzer belirtiler gösterdiği için tanı süreci dikkatli değerlendirme gerektirir. Teşhis konulan bireyler genelde hastaneye yatırılarak tedavi edilir ve tamamen iyileşmeleri 2-3 haftayı bulabilir" diye konuştu.

Erken tanı tedavinin başarısını artırıyor

Lejyoner hastalığının erken dönemde teşhis edildiğinde uygun antibiyotik tedavisiyle büyük oranda kontrol altına alınabildiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baysal, "Tanıda hastanın öyküsü, akciğer görüntülemesi ve gerekli görülen laboratuvar testleri yol göstericidir. Özellikle son günlerde otelde konaklama, merkezi klima kullanılan ortamlarda bulunma veya ortak su sistemlerinin yoğun olduğu alanlarda zaman geçirme öyküsü tanı açısından önemli ipuçları sağlar. Tedavinin gecikmesi ise özellikle risk grubundaki hastalarda ciddi solunum yetmezliğine ve yoğun bakım ihtiyacına yol açabilir" dedi.

Korunmanın en etkili yolunun düzenli bakım yaptırmaktan geçtiğini söyleyen Dr. Baysal, lejyoner hastalığına karşı önerilerde bulundu:

"Klima ve su sistemlerinin bakımlarını düzenli olarak yaptırın.

Filtreleri ve su haznelerini üretici önerilerine göre temizleyin veya değiştirin.

Uzun süre kullanılmayan klimaları çalıştırmadan önce temizletin.

Merkezi iklimlendirme sistemlerini uzman ekiplere belirli aralıklarla kontrol ettirin.

Kapalı alanların temiz havayla havalandırılmasını sağlayın, nem birikmesini önleyin.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı gelişirse, özellikle risk grubundaysanız doktora başvurun."

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lejyoner Hastalığına Dikkat! - Son Dakika

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