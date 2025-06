Lenfoma Belirtilerine Dikkat!

HEMATOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, boyun, koltuk altı ya da kasık bölgesinde ağrısız ve geçmeyen bir şişlik fark edilirse, bu durumun lenfomanın habercisi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ural, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 600 bin kişiye non-Hodgkin lenfoma tanısı konulduğunu vurgulayarak, "Özellikle ağrısız lenf bezeleri büyümeleri yanında, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ateş ve halsizlik, lenfomanın en yaygın sinyalleri arasında yer alıyor. Lenfoma erken tanıyla tedavi edilebiliyor" dedi.

Güven Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Uğur Ural, lenfoma hastalığına ilişkin bilgiler paylaştı. Lenfomanın, bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenfatik dokulardan köken aldığını belirten Ural, "Lenfoma, en sık görülen hematolojik kanserlerden biridir ve temelde iki ana gruba ayrılır: Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma" ifadelerini kullandı.

'AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBINA VE GECE TERLEMELERİNE DİKKAT'

Lenfomanın en yaygın belirtisinin genellikle ağrısız olan ve kendiliğinden küçülmeyen lenf bezi büyümeleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ural, "Özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki şişlikler bu açıdan önemlidir. Ayrıca açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemeleri, uzun süren ateş ve halsizlik gibi belirtiler de hastalığın habercisi olabilir" diye konuştu.

Lenfoma tanısında izlenen sürece de değinen Ural, "Tanı koymak için öncelikle fizik muayene yapılır, ardından kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemleri uygulanır. Ancak kesin tanı, lenf nodu biyopsisi ile konur. Tanıdan sonra hastalığın tipi ve evresi belirlenerek, hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur" ifadelerini kullandı.

'LENFOMA ARTIK BAŞARIYLA TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR'

Lenfoma tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Ural, "Kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve bazı hastalarda radyoterapi ile oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. Erken tanı, tedavinin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir" dedi.

'HER YIL 600 BİN YENİ LENFOMA VAKASI'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine de atıfta bulunan Prof. Dr. Ural, "Lenfoma, dünya genelinde en sık görülen ilk 10 kanser arasında yer alıyor. WHO verilerine göre, her yıl yaklaşık 600 bin yeni non-Hodgkin lenfoma vakası bildiriliyor. Bu nedenle toplumda hastalık farkındalığının artırılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Lenf bezlerinde açıklanamayan şişlik fark edenlerin zaman kaybetmeden bir hematoloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ural, lenfomanın erken teşhisinin hastalığın seyrini değiştirebileceğini söyledi.