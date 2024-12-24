Sağlık

Lise öğrencisi ortaokul öğrencisini bıçakladı

SİVAS - Sivas'ta lise ve ortaokul öğrencisi arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü, kan dökülen kavgada lise öğrencisi bıçak kullanarak kendinden yaşça küçük ortaokul öğrencisini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Tuzlugöl Mahallesi Tabip Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Okul çıkışı lise 1. Sınıf öğrencisi H.E. ile Ortaokul son sınıf öğrencisi Ç.Y. arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.E., Ç.Y.'yi baldırından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ç.Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Lise öğrencisi ise suç aletiyle birlikte Çocuk şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.