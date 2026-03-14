Lösemiyi Yenen Çocuklar Dünya Turu Yaptı

ANKARA'da lösemiyi yenen 3 çocuk, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) uluslararası bir kruvaziyer şirketi ile yürüttüğü proje kapsamında gemiyle Çin ve Güney Kore'yi gezdi. İlk kez yurt dışına çıkan çocuklar, 10 gün süren yolculukta yeni kültürler tanıyarak hastalık sürecinin izlerini sildi.

LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören Medine İmal (9), Ada Apaydın (12) ve Mahmut Sarıkaya (15), uzun süren mücadeleyle hastalığı atlattı. 3 çocuk, LÖSEV'in uluslararası bir kruvaziyer şirketi ile yürüttüğü proje kapsamında gemi ile Çin ve Güney Kore'yi gezdi. Çocuklar, LÖSEV gönüllüleri Doğukan Yalçınöz (24), Rana Göktaş (22) ve hemşire Feride Nur Uyanık (26) ile dünyanın en büyük 'cruise' gemilerinden biri ile 10 gün boyunca seyahat etti. Lösemiyi yenen LÖSEV Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Yalçınöz ile yine tedavi sürecini geride bırakarak gönüllü olan Rana Göktaş'ın eşlik ettiği yolculukta çocuklar, ilk kez yurt dışına çıkarak farklı kültürleri tanıma fırsatı bulurken, zorlu geçen hastalık sürecinin izlerini de sildi.

'FARKLI ÜLKELERİ GEZMEK İSTİYORUM'

Grubun en küçüğü LSV Okulları 4'üncü sınıf öğrencisi Medine İmal, "Hastalığımı çok hatırlamıyorum aslında. Birkaç hastane gezdikten sonra buraya geldik ve kanımda bir enfeksiyon olduğu söylendi. Sonra tedavimi gördüm. 5 senedir buradayım. Burayı seviyorum. Tedavim tamamlanınca çok iyi hissettim. Hayatımda yeni bir sayfa açtım. Hastanede ve okulda birçok arkadaşım var. İyileşmiş arkadaşlarımla gemi seyahatine çıktık. Annem bana söylediğinde bu geziyi çok heyecanlandım. Yolculuğumuz LÖSEV Çocuklar Köyü'nden başladı. Hızlı trenle İstanbul'a gittik. Oradan gece uçağıyla Çin'e gittik ve gemiye bindik. Gemiye ilk binişimiz çok güzeldi. Çok büyük bir gemiydi. Çarpışan arabalara bindik, uçuş deneyimi yaptım. Çin'de ve Güney Kore'de birçok yer gezdik. Alışveriş yaptık. Yemeklerini tattım. Unutamadığım çok an yaşadım. Bence umut varsa iyileşme de vardır. Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Farklı ülkeleri gezmek istiyorum. Farklı kültürler denemek istiyorum. Uzun uzun seyahatlere çıkmak istiyorum" dedi.

'BİZ OLMADAN İLK DEFA BÖYLE BİR GEZİYE ÇIKTI'

Medine İmal'ın annesi okul öncesi öğretmeni Ebru İmal (33) ise kızının 4,5 yaşındayken lösemiyle tanıştığını ve 2 yıllık bir tedaviyle hastalığı atlattığını söyledi. Ebru İmal, kızının tatile gitmeyi ve değişik yerler görmeyi çok sevdiğini anlatarak, "Medine şu an 9,5 yaşında, tatile gitmek en sevdiği şeylerden birisi. Böyle bir gezi olduğunu söylediklerinde önce yapabilir mi diye düşündüm. Sonra rehberlik eden insanlar olduğunu bildiğim için içim rahattı. Çin'e, Güney Kore'ye gideceğini söylediğimde çok sevindi. Geziden çok mutlu geldi. Güzel yerler, yeni yerler görmek ve farklı kültürleri tanımak hoşuna gitmişti. Bu seyahat öz güvenine de çok katkı sağladı. Grup içinde en küçüğüydü ama kendi başına birçok şeyi yapıp geldi. Biz olmadan ilk defa böyle bir geziye çıktı, 10 günlük bir süreçti ve bunu başarıyla tamamladı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,