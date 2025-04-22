Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber - Son Dakika
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Sağlık

Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber

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İBB'ye yönelik yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık durumu nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polat, kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye yatırıldı. Polat'ın 2 gün hastanede kalacağı öğrenilirken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ziyarete geldi.

22.04.2025 15:54
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan, ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen görevden uzaklaştırılanİBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi.

MAHİR POLAT HASTANEYE YATIRILDI

Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı. Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren 2 gün hastanede kalacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN EŞİ VE OĞLU ZİYARETE GİTTİ

Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da hastaneye gitti.

Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Mahir Polat soruşturma kapsamında tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Son olarak Polat sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü. Soruşturma çerçevesinde Polat hakkında 9 Nisan'da "Konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ev hapsi verilen Mahir Polat\'tan endişe verici haber
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Kaynak: DHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    KİMSENİN AHİ KİMSEDE KALMAZ ALAVARE DALAVERE İLE ZENGİNLESE BİLİRSİN AMA BAKMİSSİN HESAP VAKTİ GELMİŞ 13 5 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Allah'ım kötü niyetlilere fırsat vermesin, kim olursa olsun, ha ak, ha chp, ha mhp, ne farkeder? Hırsız olduktan sonra. 0 1 Yanıtla
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