Ev hapsi verilen Mahir Polat\'tan endişe verici haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan, ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen görevden uzaklaştırılanİBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi.

MAHİR POLAT HASTANEYE YATIRILDI

Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı. Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren 2 gün hastanede kalacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN EŞİ VE OĞLU ZİYARETE GİTTİ

Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da hastaneye gitti.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Mahir Polat soruşturma kapsamında tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Son olarak Polat sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü. Soruşturma çerçevesinde Polat hakkında 9 Nisan'da "Konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.