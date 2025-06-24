Makedonya'dan Kahramanmaraş'a Şifa Yolculuğu - Son Dakika
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Makedonya'dan Kahramanmaraş'a Şifa Yolculuğu

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24.06.2025 09:34
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Makedonya\'dan Kahramanmaraş\'a Şifa Yolculuğu
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Bel fıtığı tedavisi için Makedonya'dan gelen hasta, Kahramanmaraş'ta başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Makedonya'dan geldi, depremzede şehirde şifa buldu

Makedonya'da iki kez ameliyat olup iyileşmeyince hastaneden kovalanırcasına gönderildiğini ileri süren hasta, Kahramanmaraş'ta Özel Sular Akademi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı bel fıtığı ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu

İki büklüm gelen hasta, operasyon sonrası ayağa kalktı

KAHRAMANMARAŞ - Makedonya'da iki kez ameliyat olup iyileşmeyince hastaneden kovalanırcasına gönderildiğini ileri süren hasta, Kahramanmaraş'ta geçirdiği başarılı bel fıtığı ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Makedonya'da yaşayan 48 yaşındaki Ali Ahmedov, bel fıtığı nedeniyle ülkesinde bulamadığı şifayı Kahramanmaraş'taki Özel Sular Akademi Hastanesi'nde buldu. Daha önce Makedonya'da 2 kez ameliyat geçiren Ahmedov, ardından önce Kayseri sonra Ankara'da da tedaviler gördü. Ancak şikayetleri devam eden hasta, sosyal medya üzerinden Kahramanmaraş'taki Özel Sular Akademi Hastanesi'ne ulaştı. Hasta, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat edilmesi için kente davet edildi. Şehre gelen hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeki Yılmaz tarafından ameliyata alındı. Yapışıklıkların temizlendiği ve lomber stabilizasyon (platin vida takılması) operasyonu yapıldığı başarılı geçtiği belirtildi. İki büklüm geldiği hastanedeki operasyondan sonra Ahmedov ayağa kalktı.

"Hastamız bize güvendi, ameliyatını gerçekleştirdik"

Yabancı uyruklu hastanın ameliyatını yapan Op. Dr. Zeki Yılmaz "Hastamız Ali Ahmedov Makedonya'dan ülkemize, şehrimize geldi. Makedonya'da iki kez ameliyat olmuş fakat ameliyatlardan fayda görmemiş. Daha sonra hastamız bir kez Kayseri'ye gelmiş, girişimsel bir tedavi görmüş fakat ondan da fayda görmemiş. En son hastamız Ankara'ya geliyor Ankara'da yine girişimsel bir tedavi lomber enjeksiyon yapılıyor fakat bu tedavinin de faydası olmuyor. Hastamız sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Daha sonra Makedonya sosyal politikalar Bakan yardımcısı bize ulaşarak filmlerini gönderdi. Biz de durum değerlendirmesi yaparak bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Görüşmeler sonrasında hastamız bize güvenerek Makedonya'dan ülkemize, daha sonra şehrimize teşrif etti. Biz de dün itibariyle ameliyatını gerçekleştirdik"dedi.

"Yürüyemeyecek durumdaydı"

Hastanın daha önce iki kez bel fıtığı ameliyatı yapıldığına dikkat çeken Yılmaz,"Sonrasında yapışıklıklar gerçekleştiği için hastamız bize geldiğinde neredeyse yürüyemeyecek durumdaydı. Biz de o yapışıklıkları açtıktan sonra lomber stabilizasyon dediğimiz platin vidaları takma ameliyatı gerçekleştirdik. Burada da ameliyat olarak hedeflerimize tamamıyla ulaşarak sonrası hastamızın mutlu bir şekilde yürüyüşüne şahit olduk. Kahramanmaraş gibi asrın felaketine maruz kalan bir şehrin bu tarz güzel şeylerle anılması bizi çok mutlu etti. Planımız şikayetleri ciddi anlamda azalan hastamızı 2-3 gün takip ettikten sonra inşallah ülkesine göndermek"diye konuştu.

Ülkesindeki hastaneden kovuldu, Türkiye'de şifa buldu

Hasta Ahmedov ise, "Doktorumuza çok teşekkür ederim. Ben Makedonya'dan buraya geldim Ancak iki büklüm yürüyebiliyordum. Makedonya Üsküp'te 2 kere ameliyat oldum iyileşmeyince bizi kovaladılar oradan. Sonra buradaki hastaneye geldik, ameliyat olduk ve başarılı geçti. Şu anda ağrım falan yok. Burada deprem olmuş, çok zor bir durum ve ona rağmen doktor bizi aldı ve ameliyat yaptı. Hastane ve herkese çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Makedonya'dan Kahramanmaraş'a Şifa Yolculuğu - Son Dakika

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