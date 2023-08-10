Malatya ve Adıyaman'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya ve Adıyaman'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı

11.08.2023 00:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Yeşilyurt merkezli 5,3 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere toplam 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını açıkladı. Depremden etkilenen bölgelere ambulans ve UMKE ekipleri gönderildi ve yaralıların tedavileri devam etmektedir.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 1 metruk bina yıkıldı, 2 ağır hasarlı bina yan yattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da 22, Adıyaman'da ise 1 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını belirtti.

MALATYA 5.3 İLE SALLANDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, yüzeye yakın sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar deprem anında korkuyla evlerinin balkonundan atladı. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREMDE 23 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını belirtti. Bakan Koca şunları söyledi: "Malatya Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğündeki depremde SON DURUM: Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır. Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'dan 3 UMKE Timi, Kahramanmaraş'tan 2 Ambulans ve 1 UMKE Timi, Diyarbakır'dan 5 Ambulans olmak üzere, toplam 21 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

1 METRUK BİNA YIKILDI, 2 AĞIR HASARLI BİNA YAN YATTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 1 metruk binanın yıkıldığını, 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirtti. Twitter hesabındaki paylaşımda Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Adıyaman, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Malatya ve Adıyaman'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi
00:31 Motorine zam geldi, benzin fiyatları değişmedi
00:27 Tutabilene aşk olsun! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10'uncu sırada
00:27 Araç sahiplerinin vay haline! Motorine 1 lira 80 kuruşluk bir zam daha
00:24 Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
00:20 Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
00:10 Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SGK, AFAD ve İŞKUR'un başındaki isimler değişti
00:06 Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de! SGK, AFAD ve İŞKUR'un başındaki isimler değişti
00:02 İstanbul'da bir kadını gözetleyen şahıs, kendini tatmin ederken görüntülendi
23:58 Pes dedirten sapıklık! Pencereden evdeki kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 01:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya ve Adıyaman'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement