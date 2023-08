Malatya ve Adıyaman'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 1 metruk bina yıkıldı, 2 ağır hasarlı bina yan yattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da 22, Adıyaman'da ise 1 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını belirtti.

MALATYA 5.3 İLE SALLANDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, yüzeye yakın sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar deprem anında korkuyla evlerinin balkonundan atladı. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREMDE 23 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını belirtti. Bakan Koca şunları söyledi: "Malatya Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğündeki depremde SON DURUM: Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır. Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'dan 3 UMKE Timi, Kahramanmaraş'tan 2 Ambulans ve 1 UMKE Timi, Diyarbakır'dan 5 Ambulans olmak üzere, toplam 21 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

1 METRUK BİNA YIKILDI, 2 AĞIR HASARLI BİNA YAN YATTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 1 metruk binanın yıkıldığını, 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirtti. Twitter hesabındaki paylaşımda Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."