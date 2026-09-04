Manisa Alaşehir\'de mobil sağlık aracıyla kanser taraması sürüyor, tarım işçileri de taranıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanser taramalarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için mobil sağlık hizmeti başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları taramadan geçirirken, üzüm hasadı için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını da ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri tarama programları kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen mobil sağlık aracı, ilçe genelinde hizmet vermeye başladı.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fatma Seven başkanlığındaki ekipler, ulaşım sıkıntısı yaşayan, sağlık kuruluşlarına gitmeye zaman bulamayan veya çeşitli nedenlerle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Mobil sağlık ekipleri, Alaşehir'in mahallelerini ziyaret ederek uygun yaş grubundaki vatandaşlara kanser taraması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca vatandaşların tansiyonlarını ölçerek sağlık durumlarını değerlendiriyor, şikayetlerini dinliyor ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen kişileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Üzüm işçilerinin çadırlarına da gittiler

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Alaşehir'de hasat döneminde çok sayıda mevsimlik tarım işçisi ilçeye geliyor. İlçe dışından gelen işçiler, üzüm bağlarına yakın bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürürken, mobil sağlık ekipleri bu geçici yerleşim alanlarını da ziyaret ediyor. Çadırları tek tek gezen sağlık ekipleri, tarım işçilerinin sağlık sorunlarını dinleyerek tansiyonlarını ölçtü ve kanser taramalarını gerçekleştirdi. Vatandaşlara kanser taramalarının önemi anlatılırken, çocukların aşılarının zamanında yaptırılması konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Sağlık ekipleri ayrıca çeşitli sağlık konularında broşürler dağıtarak vatandaşları bilinçlendirdi. Muayene ve değerlendirmeler sonucunda ileri tetkik veya tedavi ihtiyacı bulunan kişiler ise sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

"Hizmet ayağımıza geldi"

Mobil sağlık hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sağlık hizmetinin yaşadıkları bölgeye kadar getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, "Hizmet ayağımıza geldi. Sağlık ekiplerine ve devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Özellikle dezavantajlı gruplara yerinde ulaşıyoruz"

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fatma Seven, mobil sağlık aracıyla özellikle dezavantajlı gruplara ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yerinde hizmet verdiklerini söyledi.

Kanser taramalarının rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerini kapsadığını belirten Seven, "Bugün özellikle dezavantajlı gruplarda yerinde değerlendirme yapmak üzere geldik. Mobil aracımızla 30-65 yaş grubundaki vatandaşlarımızın kanser taramasını yapmak üzere ulaşımı zor olan, sağlık kuruluşuna gitmekte zorlanan veya zaman bulamayan kişilerin yerinde değerlendirmesini yapıyoruz. Hem bütün koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını hem de tedavi olması gereken bir hastalıklarının olup olmadığının tespitini sağlamak üzere alandayız" dedi.

"Amacımız erken tanıyı yakalamak"

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kanser taramalarında başarılı oranlara ulaştıklarını ifade eden Seven, mobil araç desteğiyle sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşların tamamına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Seven, "Sürdürdüğümüz başarılı kanser tarama oranlarını İl Sağlık Müdürlüğümüzün tahsis ettiği mobil araçla birlikte destekleyerek sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlarımızın da tümüne ulaşmayı sağlıyoruz. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Amacımız kanser taramasında erken tanıyı yakalamak. Bunun için de tüm vatandaşlarımıza kanser taramasının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Tarım işçilerinin sağlık sorunları yerinde değerlendiriliyor

Alaşehir'in önemli bir üzüm üretim merkezi olması nedeniyle ilçede çok sayıda mevsimlik tarım işçisinin bulunduğunu belirten Seven, geçici yerleşim alanlarında da sağlık taramalarını sürdürdüklerini söyledi.

Seven, "Bölgemiz üzüm bölgesi olduğu için tarım işçilerinden oluşan geçici yerleşim bölgeleri mevcut. Biz de buralarda yerinde değerlendirme yaparak hem bulaşıcı hastalıklar hem de diğer hastalıklar açısından değerlendirmelerde bulunduk, muayenelerini yaptık ve tansiyonlarını ölçtük. Buna göre tespitlerimizi ilgili yerlere sunarak bütün hizmetlerin verilmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mobil sağlık aracında uygun yaş grubundaki vatandaşlara rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapılırken, ekiplerin Alaşehir genelindeki mahalleler ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu geçici yerleşim alanlarındaki sağlık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.