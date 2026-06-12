Manisa\'da Başarılı Parkinson Ameliyatı

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi hekiminin de katılımıyla Parkinson hastalığının tedavisinde uygulanan halk arasında "beyin pili" olarak da bilinen Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Manisa Şehir Hastanesi'nde multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilen çalışmayla, yürümekte bile güçlük çeken Parkinson hastası Salih Kara geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ameliyatın ardından aktif edilen beyin piliyle yeniden yürümeye ve sağlıklı bir şekilde hareket etmeye başladı.

Manisa Şehir Hastanesi bir çok branşı bir araya getirerek multidisipliner yaklaşımla önemli bir Parkinson ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. 9 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve ilaç tedavisinden fayda görmesi azalan 65 yaşındaki Salih Kara, Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ekiplerinden Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı ile görüşerek ameliyat olmak istediğini belirtti. Hasta Salih Kara'ya ameliyat uygulamayı düşünen Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı, hastanın ameliyata uygunluğunu kontrol etmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Batum'a sevk etti. Doç. Dr. Batum'un da kontrol sağlamasının ardından Salih Kara'ya Manisa Şehir Hastanesinde Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatı yapılması için karar alındı.

Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ekiplerinden Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı ile Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal'ın gerçekleştirdiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dal Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Batum'un önemli destek sağladığı ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon hekimi Uzm. Dr. Berkem Büyükakkuş ile Nöroloji hekimi Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz'ün de katılarak multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirdiği Parkinson ameliyatıyla 65 yaşındaki Parkinson hastası Salih Kara'ya başarılı bir şekilde halk arasında "beyin pili" olarak da bilinen Derin Beyin Stimülasyonu takıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatın ardından Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ile ameliyat ekibi hasta Salih Kara'yı odasında ziyaret etti. Hastadan son durumunu öğrenen Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, ameliyat ekibini de tebrik ederek hasta hakkında bilgi alışverişi yaptı.

Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Melike Batum, "Derin Beyin Stimülasyonu orta ve ileri Parkinson hastalarında, artık tedavi göremeyen hastalarda kullanılan bir yöntem. Hasta seçimi çok önemli. Her hastaya yapamıyoruz ama orta ve ileri evredeki hastalarda, özellikle beynin içerisindeki çekirdeklerde bir uyarılma sorunu oluyor ileri evrelerde. İlaçlardan da fayda görmeyen hastalarımızı yakaladığımız zaman halk adıyla beyin pili dediğimiz yöntemle bu bölgelerin daha aktif olarak çalışmasına katkıda bulunuyoruz. Biz ilk defa Manisa Şehir Hastanesinde bu işlemi gerçekleştirdik. Bundan sonra da yeni hastalara şifa olabileceğiz" dedi.

Ameliyata katılan Nöroloji hekimi Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, "Melike hamının da Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yönlendirdiği hastaları biz de hastanemizde değerlendirdik. Biz de hastalarımızı Derin Beyin Stimülasyonu açısından uygunluğunu kontrol ederek uyumlu hastalarımızı beyin cerrahisine yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ekiplerinden Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı, "İlaç tedavisinden fayda görmeyen orta ve ileri evre Parkinson hastalarında beyin pili uygulaması dediğimiz bazal çekirdekleri uyarı istemsiz hareketleri önlemeyi planlıyoruz. Kalıcı pili cilt altına yerleştirerek ameliyatın ardından aktif hale getirerek net olarak görüyoruz" dedi.

Multidisipliner yaklaşımla ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ekiplerinden Doç. Dr. Ülkün Ünlü, "Bu tedavi multidisipliner yaklaşım gerektiren bir tedavi. Ülkemizde belli başlı merkezlerde uygulanıyoruz. Bizim bölgede Manisa Şehir Hastanemizde ilk defa yapılıyor. Hastamızın tedaviden fayda göreceğini düşünüyoruz. Pil aktif hale getirildikten sonra günlük temel ihtiyaçlarını giderirken artık eskisi gibi başkasından destek almasına gerek kalmadan hayatına devam edebilecek" diye konuştu.

Ameliyat sırasında hasta Salih Kara'yı bilinci açık, sorulan sorulara cevap verebilecek durumda tutarak ameliyatın ağrısız şekilde sürdürülmesini sağladıklarını söyleyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon hekimi Uzm. Dr. Berkem Büyükakkuş, "Bizim için önemli bir ameliyat. Biz cerrahlarımıza eşlik ederek hastamızı ağrısız halde tutup olarak yaşamsal fonksiyonlarını ameliyatlarda stabil tutmakla görevliyiz. Bu ameliyatın bizim için önemi şu; beynin içerisinde bir işlem yapılırken, kafatasının içinde ağrılı bir işlem yapılırken hastayı hem ağrısız hem de muayeneye izin verecek, sorulara cevap verecek şekilde tamamen uyanık tutmak. Manisa Şehir Hastanesinde bu yöntemi başarılı şekilde ilk kez gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren de ameliyatın ardından hastayı odasında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Zeren, "Hastamız Parkinson hastası. Derin Beyin Stimülasyonu Manisa'da ilk kez yapılan bir işlem. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hastamız şu an çok iyi. Memnuniyetini bildiriyor. İlerleyen süreçte hem Manisa Şehir Hastanemiz hem de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanemiz hastamızın takibini gerçekleştirecek" dedi.

Aynı zamanda nöroloji hekimi olarak ayrı bir gurur yaşadığını söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Hem Başhekim olarak hem de nöroloji hekimi olarak çok mutluyum. Özellikle Parkinson hastalarımızda büyük fayda gördüğümüz bir uygulamayı ilk kez gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlk vakamız oldu ancak son vakamız da olmayacaktır" dedi.

Kendi başına yemek yiyemezken günlük hayatına geri döndü

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından Parkinson hastası Salih Kara'nın beyin pili aktif hale getirilerek hastanın hareketleri gözlemlendi. Yürümekte güçlük çeken ve günlük işlerini tek başına göremeyen Parkinson hastası Salih Kara, artık yürüyebiliyor, ayakta dengeli durabiliyor ve el hareketlerini başarıyla gerçekleştirilebiliyor.

Manisa'da ilk kez Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen bu ileri düzey cerrahi girişim, özellikle Parkinson hastalarının yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Gerek hastaneden gerekse de doktor ve hemşirelerden büyük bir memnuniyet yaşadığını ve artık yürüyebildiği için büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Parkinson hastası Salih Kara, "Hastanemizden çok memnunum. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hastanenin ilimizde olması çok güzel bir şey. Parkinson nedeniyle 9 senedir ilaç kullanıyordum. Sol elimi kullanamıyordum. Yürürken ayaklarım birbirine dolaşıyordu. Ama şimdi doktorlarımızın sayesinde hepsinden kurtuldum" dedi.

"Tıraş olurken yüzünü kanatıyordu; şu an tek başına tıraş oluyor, yemek yiyor"

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından hastayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki odasında muayene eden ve takılan beyin pilinin doğru çalışıp çalışmadığını test eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Batum, "Hastamızın Parkinsonu oldukça ciddiydi. Ama Canan hocamla beraber yaptığımız beyin pili ameliyatıyla Salih amcamız günlük hayata daha çok katılabiliyor, günlük işlerini gerçekleştirebiliyor" dedi.

Ameliyatın ardından Salih Kara'nın günlük hayatına başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı, "Hastamız ameliyat öncesi tek başına yemek yiyemez, çay içemez durumdaydı. Tıraş olurken yüzünü kanatıyordu. Şu an tek başına tıraş oluyor, yemek yiyor, konuşması öncesine göre çok daha anlaşılır bir durumda. Biz bu ameliyatı Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Parkinson öncesi yürümekte bile güçlük çeken tek başına ayakta dengede duramayan Salih Kara, Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatıyla ardık sağlığına kavuştu. - MANİSA