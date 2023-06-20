Mantar zehirlenmesi sonucu organ yetmezliği gelişen genç kız kardeşinden aldığı karaciğer nakliyle hayatta kalmaya çalışırken yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mantar zehirlenmesi sonucu organ yetmezliği gelişen genç kız kardeşinden aldığı karaciğer nakliyle hayatta kalmaya çalışırken yaşamını yitirdi

20.06.2023 15:45

Karaman'da mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince kardeşinden karaciğer nakli yapılan genç kız, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dilara Çağlayan'ın cenazesi, Karaman merkeze bağlı Lale köyüne getirildi ve köy mezarlığına defnedildi. Çağlayan ailesinden 3 kişi, bahçelerindeki mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, zehirlenmeden dolayı organ yetmezliği gelişen Dilara Çağlayan'a kardeşinden karaciğer nakli yapılmıştı.

Karaman'da mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince kardeşinden karaciğer nakli yapılan genç kız, yaşamını yitirdi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Çağlayan'ın cenazesi, Karaman merkeze bağlı Lale köyüne getirildi.

Çağlayan'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Lale köyünde yaşayan Çağlayan ailesinden 3 kişi, bahçelerindeki mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, Ankara'ya getirilen anne, kız ve baba tedavi altına alınmış, zehirlenmeden dolayı organ yetmezliği gelişen Dilara Çağlayan'a kardeşinden karaciğer nakli yapılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Çağlayan, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mantar zehirlenmesi sonucu organ yetmezliği gelişen genç kız kardeşinden aldığı karaciğer nakliyle hayatta kalmaya çalışırken yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
15:15 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:14 Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mantar zehirlenmesi sonucu organ yetmezliği gelişen genç kız kardeşinden aldığı karaciğer nakliyle hayatta kalmaya çalışırken yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement