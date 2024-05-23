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Mardin'de kan bağışı kampanyası

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Mardin'de kan bağışı kampanyası Hedef 1047 ünite kan toplamak Mardin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

23.05.2024 13:57
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Mardin'de kan bağışı kampanyası

Hedef 1047 ünite kan toplamak

MARDİN - Mardin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyasına katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, hedeflerinin 1047 ünite kan toplamak olduğunu söyledi.

Mardin 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Vali Tuncay Akkoyun, tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Etkinlikte konuşan Vali Akkoyun, "Mardin Valiliğimiz ve Mardin kan bağış merkezimiz iş birliğinde geleneksel hale gelmesini arzuladığımız ve istediğimiz büyük bir kan bağışı kampanyasına bugün başlatıyoruz. Hedefimiz 1047 ünite kan toplamak. Ama bu saat itibarıyla bu sayının çok üzerinde bir sayı yakalayacağız ve ulaşmış olacağız. Bu kampanyaya Mardin Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda gönül ve destek veren kıymetli hemşerilerimizle el birliği ve gönül birliği ile güzel bir kampanyayı bugün başlatmış oluyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, "Kanın tek kaynağı insandır. Kan üretilemeyen, muadili olmayan bir sıvıdır. Dolayısıyla bizler kan bağışı yaparak hem sağlıklı olma noktasında büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Hem de vermiş olduğumuz bir ünite kan ile en az üç kişinin bu anlamda sağlığına kavuşmasına vesile olmuş olacağız. Dolayısıyla verilen kan belki bir ünite gibi görebilir ama bir çok vatandaşımızın yaralanma, kaza ve ameliyat sırasında ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Şu anda bile kana ihtiyacı olan bir sürü vatandaşımız var. Bizler Kızılayımıza kan bağışını sürekli yüksek tutarak vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu zaman hiçbir hiçbir sorun yaşamadan kana ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bizim medeniyetimizden kültürümüzde aldığımız miras budur. Kan bağışı bu noktada çok önemlidir. 23 ve 24 Mayıs tarihleri arasında sabah 10: 00 akşam 21: 30 saatleri arasında vatandaşlarımız gelip kan bağışı yapabilirler" diye konuştu.

"Kan bağışı farkındalığı oluşturmak istiyoruz"

Düzenledikleri kampanya ile kan bağışı farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Burada amacımız kan bağışı noktasındaki farkındalığı arttırmak. Bir defa kan bağışı değil, sürekli kan bağışı yapan vatandaşlarımızın sayısını artırmak. Ben kendi adıma da söyleyeyim bugün 16. sırada gümüş madalyaya ulaşmak için kan vereceğim. Sürekli kan verme konusunda hassasiyeti devam ettiriyorum. Bütün vatandaşlarımıza da buradan ifade ediyoruz ki önce bronz, sonra gümüş daha sonra da altın madalyaları Kızılayımız veriyor olabilir ama asıl milletimiz gönlünden kopararak bu madalyaları veriyor. Hayırlı olmasını diliyorum. İlk 20 dakikada 42 ünite kan alındığı bilgisini aldık. 1 dakikada 2 fazla vatandaşımız kan veriyor. Bu güzel bir rakam bütün vatandaşlarımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bir damla ile bin kan damla umut olalım. Bu kampanyaya bu gönül seferberliği destek olalım".

Türk Kızılay Güney Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif Yılmaz, ise bunun bir insanlık vazifesi ve büyük bir değer olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bir insanın hayatını kurtarmak için eyleme geçmek yeryüzünde belki rastlayabileceğimiz en değerli ve kıymetli gayret ve çabalardan biridir" dedi.

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen de kan bağışı çağrısında bulundu.

Kan bağışı çağrısında bulunan dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, "Mardin ve Kızılayımızın yapmış olduğu programına tüm Mardinli vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum herkes kan bağışı yapmaya gelsin. Tüm hasta kardeşlerimize bir umut ve ışık olmak için kan bağışına bekliyorum" diye konuştu.

Mardin\'de kan bağışı kampanyası
Kaynak: İHA

Mardin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mardin'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

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