Marmaris'te Asfiksi Tedavisi Alan Kadın Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Marmaris'te Asfiksi Tedavisi Alan Kadın Ankara'ya Sevk Edildi

Marmaris\'te Asfiksi Tedavisi Alan Kadın Ankara\'ya Sevk Edildi

68 yaşındaki kadın asfiksi tanısıyla tedavi için ambulans helikopterle Ankara'ya ulaştırıldı.

11.10.2024 15:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) tanısı ile tedavi gören 68 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Özel Ahu Hastanesi'nde asfiksi tanısıyla tedavi gören S.B, için hiperbarik oksijen tedavisi ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

Kontrol merkezi ekipleri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya uygun yer buldu.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyonu sağlanan helikopter ambulans, Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki helikopter pistinden kadını alarak Ankara'ya götürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Marmaris'te Asfiksi Tedavisi Alan Kadın Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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