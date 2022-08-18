Maymun çiçeği: WHO, virüsün ilk kez insandan köpeğe bulaştığını açıkladı - Son Dakika
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BBC

Maymun çiçeği: WHO, virüsün ilk kez insandan köpeğe bulaştığını açıkladı

18.08.2022 02:50
Maymun çiçeği: WHO, virüsün ilk kez insandan köpeğe bulaştığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk kez sahibinden bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştığının tespit edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk kez sahibinden bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştığının tespit edildiğini duyurdu.

Bu, kayıtlara geçen insandan hayvana ilk bulaş vakası.

WHO vakanın ardından, maymun çiçeği virüsü kapmış insanlardan, kendilerini evcil hayvanlarından tecrit etmelerini istedi.

Ayrıca diğer hayvanların etkilenmemesi için, maymun çiçeği vakası bulunan evlerin çöplerinin de daha dikkatli bertaraf edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

WHO yetkilileri henüz köpeklerin virüsü birbirine ya da diğer insanlara bulaştırabildiğine dair bir kanıt bulunmadığını da ekledi.

Maymun çiçeği tensel temasla ya da virüs kapmış bir kişinin tenine değmiş olan kumaşlara temas yoluyla bulaşabiliyor.

WHO'nun son verilerine göre, 17 Ağustos itibarıyla, 92 ülke ve bölgede yaklaşık 35 bin maymun çiçeği vakası tespit edildi. Vakaların büyük kısmı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da görüldü. Son bulaş dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.

WHO ayrıca son bir haftada 7500 vaka tespit edildiğini, vakalarda bir önceki haftaya kıyasla yüzde 20 artış olduğunu da ekledi.

WHO Temmuz ayında maymun çiçeği virüsünü "küresel sağlık acil durumu" ilan etmişti.

Türkiye'de de ilk vaka 30 Haziran'da açıklanmıştı.

İnsandan köpeğe ilk bulaş hakkında neler biliniyor?

İlk olarak saygın tıp dergisi , Fransa'da görüldü.

Paris'te birlikte yaşayan iki erkekte 10 Haziran'da maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Bundan 12 gün sonra ise, sahibi oldukları 4 yaşındaki Italian greyhound cinsi köpekte maymun çiçeği semptomları görülmeye başlandı ve köpeğin de pozitif olduğu ortaya çıktı.

Köpeğin daha önceden herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

WHO maymun çiçeği teknik eylem ekibinin lideri Dr Rosamund Lewis "Daha önce benzer bir vaka rapor edilmemişti ve sanıyoruz ki bu bir köpeğin enfekte olduğu ilk vaka" dedi.

WHO'nun Acil sağlık programı başkanı Dr Mike Ryan ise bunun "beklenmedik" bir durum olmadığını belirtti; "Ancak hastalığın bir türden diğerine bulaştığını görmek istemeyiz, çünkü bu virüs bu yolla bulaştığı bedenlere adapte olup evrim geçirebilir" dedi.

WHO'dan Dr Sylvie Briand ise "Evet ilk vakayı gördük ancak bu köpeğin hastalığı diğer köpeklere ya da insanlara bulaştırabileceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde maymun çiçeğine karşı aşılama başladı.

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Kaynak: BBC

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Maymun çiçeği: WHO, virüsün ilk kez insandan köpeğe bulaştığını açıkladı - Son Dakika

BBC
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