Medilines Hastanesi Karakoçanlı kadınlara meme kanserinde erken teşhisi anlattı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Medilines Hastanesi tarafından meme kanserine yönelik seminer düzenlendi.

Elazığ Medilines Hastanesi, toplumda sağlık bilincini artırmak ve hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karakoçan ilçesinde meme kanserine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Fatih Erol ve Op. Dr. Feridun Baysal tarafından meme kanseri hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması konularının öne çıktığı etkinlikte, sağlık konusunda bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Op. Dr. Erol, "Ekim ayı meme kanserinde farkındalık ayı. Biz de bu kapsamda Karakoçanlı kadınlara meme kanseri, memenin anatomisi, fizyolojisi hakkında bilgiler verdik. Meme kanseri günümüzde artık akciğer kanserini geçerek dünyada en sık görülen kanser çeşidi ve her 8 kadından biri artık tüm yaşamı boyunca meme kanserine maruz kalmaktadır. Biz de bu konu hakkında Karakoçanlı kadınları bilgilendirdik. Meme kanserini engelleme şansımız yok ama erken fark etmek çok önemli. Erken teşhis çok önemli. Erken teşhisle beraber hastanın hayatını etkilemeden meme kanserinden kurtulma yollarını anlattık kendilerine. Haliyle bu konuda halkımızı bilgilendirdik. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum" dedi.