Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor
01.06.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Dr. Mehmet Çelikel ve iş insanı Eren Şar, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan kayıpları, yeniden ayağa kalkma sürecini ve medikal estetik sektöründeki projelerini anlattı. Çelikel, Hatay'daki kliniğinin yıkıldığını, şimdi ise Türkiye'nin ilk kompleks estetik merkezini kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Dr. Mehmet Çelikel ve iş insanı Eren Şar, Haberler.com ekranlarında, büyük bir yıkımın ardından gelen profesyonel dayanışmayı ve estetik alandaki yeni vizyonlarını anlattı.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HATAY'DA KLİNİĞİM YIKILDI"

Dr. Mehmet Çelikel, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'daki estetik kliniğinin tamamen yıkıldığını belirtti. "Hayatımın en ağır kırılmalarından birini yaşadım" diyen Çelikel, yalnızca fiziksel değil, duygusal bir çöküntü de geçirdiklerini söyledi. Ancak bu dönemi fırsata çevirmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

"DEPREM YAŞANMASAYDI BİZ TANIŞMAYACAKTIK"

İş insanı Eren Şar ile yollarının deprem sonrasında kesiştiğini belirten Çelikel, "Deprem yaşanmasaydı biz tanışmayacaktık" dedi. Bu buluşma ile birlikte Türkiye'nin ilk kompleks estetik merkezini kurmak için harekete geçtiklerini duyurdular. Şar, merkezin sadece medikal değil aynı zamanda etik standartlarda bir örnek teşkil edeceğini ifade etti.

"HASTA NE İSTİYOR DEĞİL, NEYE İHTİYACI VARSA ONU YAPIYORUZ"

Estetik uygulamalarda doğruluk ilkesini temel aldıklarını belirten Çelikel, "Hastanın istediğini değil, hastaya doğru olan işlemi yapmamız gerekiyor" diyerek etik sorumluluğa dikkat çekti. "Gençlik aşısı gibi uygulamalar yalnızca görünümü değil, cildin bariyerini de güçlendirir. Yazın güneş ışınlarına karşı koruma sağlar," diyen Çelikel, estetik yaklaşımda bilimsel ve koruyucu etkilerin altını çizdi. Türkiye'de sektörün geç geliştiğini ama kısa sürede dünya standartlarını yakaladığını da vurguladı.

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

"KOMPLİKASYONLARI YÖNETEMEMEK EKSİKLİKTİR"

Dr. Çelikel, estetikte yaşanan komplikasyonların hekimlik sorumluluğu açısından nasıl ele alınması gerektiğini de gündeme getirdi. "Komplikasyon oluşturmak bir hekim için suç değil, ancak bunu yönetememek ciddi bir eksikliktir" dedi. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Medikal Estetik Komplikasyon Kongresine ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Çelikel, bu alandaki bilgi paylaşımını kurumsallaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Gökay Kalaycıoğlu, Mehmet Çelikel, Türkiye, Sağlık, Deprem, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:19:17. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.