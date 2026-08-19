Melanoma için Yeni Aşı Başarıyla Denendi - Son Dakika
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Melanoma için Yeni Aşı Başarıyla Denendi

Melanoma için Yeni Aşı Başarıyla Denendi
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Moderna ve Merck'in geliştirdiği melanoma aşısı, kanserin tekrarını ciddi oranda engelledi.

ABD'li tıp şirketleri Moderna ve Merck, hastaların tümörlerine özel geliştirilen bir melanoma (cilt kanseri) aşısının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğunu ve hastalarda kanserin tekrar ortaya çıkmasını büyük oranda engellediğini duyurdu.Covid-19 aşılarında da olan mRNA yöntemini kullanan aşı, pembrolizumab adlı bir bileşik içeren immünoterapi ilacı Keytruda ve mevcut standart hasta bakım yöntemleriyle birleştirildiğinde kanserin diğer organlara yayılmasının da tekrar ortaya çıkmasının da önüne geçti.Bilim insanları yıllardır kansere karşı mRNA aşıları üzerine çalışsa da bugüne kadar 3. faz testleri başarılı bir şekilde geçebilen bir aşı olmamıştı.Moderna ve Merck'in bu başarısı şirketlerin hisselerini de etkiledi.Moderna hisseleri %128 artarken Merck %10'dan fazla yükseldi.Üçüncü faz deneyleri yaklaşık bir yıl boyunca, tümörleri ameliyatla alınan 1.137 kişi üzerinde yapıldı.Deneye katılanların üçte ikisine "intismeran autogene" adlı bu yeni aşı ve pembrolizumab birlikte verilirken üçte birine yalnızca pembrolizumab verildi.Şirketler deneyin verilerini bir uluslararası konferansla yayımlayacaklarını ve ardından düzenleyici kuruluşlara onay için başvuracaklarını açıkladı.AFP ajansının aktardığına göre çalışmanın baş araştırmacısı ve Avustralya Melanoma Enstitüsü Medikal Direktörü Profesör Georgina Long "Bu sonuçlar melanomayla mücadelede bir dönüm noktası" dedi.Moderna CEO'su Stephane Bancel ise "Merck'le birlikte bu yöntemin akciğer, mesane ve böbrek gibi diğer kanser türlerindeki etkisini inceliyoruz" açıklamasında bulundu ve bu aşının önümüzdeki yıl piyasaya sürülebileceğini açıkladı.Reuters ajansına konuşan Brigham Kanser Enstitüsü Onkoloji Direktörü Dr. Ryan Sullivan da bu aşının öneminin sadece melanoma konusunda olmadığını vurguladı: "Bu kanser tedavisi için son derece önemli."Sonuç olumsuz gelseydi mRNA bazlı kanser terapileri ve kanser aşılarına yönelik girişimler terk edilebilirdi."Ama şimdi bu olumlu gelişmeyle birlikte umut arttı ve bu alana yönelik yatırımlar da artabilir."ABD'nin aşı karşıtı Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. geçen yıl Barclays bankası ise 2035'e kadar bu aşıların 3 milyar dolarlık satış miktarına ulaşabileceğini aktardı.Tedavide hastanın tümöründen bir örnek alınıyor ve tümörün mutasyona uğramış genetik yapısında "parmak izi" olarak kullanılabilecek izler tespit ediliyor.Daha sonra mRNA teknolojisiyle vücudun bağışıklık sistemine, bu izi taşıyan hücreleri yok etmek için gerekli proteinleri üretmesi öğretiliyor.Bu teknoloji ilk olarak Covid-19 pandemisi sırasında dünyaca tanındı. Biontech, Moderna ve Pfizer bu yöntemi kullanan bir aşıyla dünya çapında yüz milyonlarca kişinin aşılanarak bağışıklık kazanmasını sağladı.Melanoma en ölümcül cilt kanseri türleri arasında yer alıyor.2022'de dünya çapında yıllık yeni vaka sayısı 330 bin olarak tespit edilmişti.

Kaynak: BBC

Moderna, Sağlık, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Melanoma için Yeni Aşı Başarıyla Denendi - Son Dakika

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