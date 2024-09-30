Meral Taşçı'nın Doğum Günü Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Meral Taşçı'nın Doğum Günü Ameliyatı

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Meral Taşçı, doğum gününde geçirdiği kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu, 'yeniden doğdum' dedi.

30.09.2024 16:49
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ERZURUM Şehir Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle müracaat eden ve doğuştan kalp kapakçığı sorunu olduğu belirlenen Meral Taşçı'ya (25), Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla kalp zarından yapılan kapakçık takıldı. 25'inci doğum gününde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşan Taşçı, "Yeniden doğdum" dedi.

Pasinler ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Taşçı ailesinin 6 çocuğundan Meral Taşçı, nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'ne müracaat etti. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın'ın yaptığı tetkiklerde Taşcı'da aort ve mitral kapağında yetmezlik tespit edildi. Kaygın ve ekibi, dünyada yaklaşık 15 yıldır uygulanan 'hastanın kendi kalp zarından kapakçık yapılması' olarak bilinen 'ozaki' yöntemini Taşçı'ya uygulamaya karar verdi. 25'inci yaş günü olan 14 Eylül'de ameliyata alınan Taşçı'ya 4 saatlik operasyonla kalp zarından yapılan kapakçıklar yerleştirildi. Hastanede tedavisi süren Meral Taşçı'nın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

'ERZURUM'DA İLK KEZ UYGULADIK'

Meral Taşçı'nın nefes darlığıyla müracaat ettiğini, kalp kapaklarında patolojik rahatsızlık tespit edildiğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, hastanın genç olması sebebiyle 'ozaki' yöntemini uyguladıklarını söyleyerek, "Ozaki yöntemi hastanın kendi kalp zarından yeni bir kapak oluşturarak dikilmesidir. Eğer mekanik kapak kullanmış olsaydık hastamız ileriki dönemde kan sulandırıcı ilaç kullanacaktı. Bu da ileriki dönemde evlendiğinde çocuk sahibi olmasını zorlaştıracaktı. Belki de çocuk sahibi olamayacaktı. Hastamızın kendi kalp zarından yaptığımız kalp kapağıyla bundan sonra kan sulandırıcı kullanmayacak, evlendiğinde de çocuk sahibi olmayı isterse çocuk sahibi olabilecek. Bu, dünyada yeni gelişen bir yöntem biz de Erzurum'da bunu ilk kez uyguladık. Hastamızın doğuştan kalp kapağı sorunu varmış. 4 saat süren operasyonla hem aort kapağını ve mitral kapağını tamir ettik. Hastamız taburcu aşamasına geldi" diye konuştu.

Nefes darlığı ve yürümekte zorlanma şikayetiyle önce kardiyoloji servisine müracaat ettiğini, orada yapılan tetkikler sonucunda ameliyat kararı verildiğini anlatan Meral Taşçı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve bütün şikayetlerinin sona erdiğini söyledi. Doğum gününde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Taşçı, "Adeta yeniden doğdum. Bütün şikayetlerim sona erdi. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Meral Taşçı\'nın Doğum Günü Ameliyatı
Kaynak: DHA

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