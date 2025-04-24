Mersin'de 10 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Mersin'de 10 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi

Mersin\'de 10 Yaşındaki Çocuk Ankara\'ya Sevk Edildi

10 yaşındaki H.Ç. tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. ECMO ve plazmaferez tedavisi alacak.

24.04.2025 17:17
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Mersin'de 10 yaşındaki hasta çocuk, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 10 yaşındaki H.Ç'nin, doktorlar tarafından Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) ile plazmaferez tedavisi (kanın plazma adı verilen sıvı kısmının ayrıştırıldığı ve zararlı bileşiklerden arındırıldığı bir tedavi süreci) için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin talebi üzerine Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ambulans uçak yönlendirdi.

Ambulansla havaalanına götürülen çocuk, ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mersin'de 10 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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