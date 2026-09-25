Mersin Valisi Toros, 15 paydaşlı Değişim Noktası Projesi\'ni 3 mahallede başlattı

Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 paydaş kurumun yer aldığı 'Değişim Noktası Projesi' hayata geçirildi. İlk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak projeyle, bağımlılık riski taşıyan bireyler ve ailelerine yönelik önleme, destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarının kurumlar arası iş birliğiyle yürütülmesi hedefleniyor.

Mersin Valiliği koordinesinde hayata geçirilen 'Değişim Noktası Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadelede uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik güvenlik çalışmalarının, talebin azaltılmasına yönelik önleyici ve destekleyici faaliyetlerle güçlendirilmesini amaçlayan projede kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve Yeşilay'ın da aralarında bulunduğu 15 paydaş birlikte hareket edecek.

Proje kapsamında bağımlılık riski taşıyan bireylerin erken dönemde tespit edilerek doğru hizmetlere yönlendirilmesi, ihtiyaç halinde ailelere ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile danışmanlığı, psikososyal destek, sağlık ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Mobil Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla da vatandaşlara destek sağlanacak. Gençlere yönelik spor, kültür-sanat, eğitim, meslek ve kariyer çalışmalarının da yürütülmesi hedefleniyor.

İlk etapta Akdeniz ilçesindeki Nusratiye ve Yeni Mahalle ile Toroslar ilçesindeki Osmaniye Mahallesi'nde uygulanacak projede, çalışmaların etkisinin bilimsel olarak ölçülmesi amacıyla 2 kontrol mahallesi de belirlendi. Pilot uygulamada ulaşılan kişi sayısı ve sağlanan fayda analiz edilerek projenin sonuçları değerlendirilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda uygulamanın diğer mahalle ve ilçelere, ardından Mersin geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Mersin Valisi Atilla Toros, proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede arz tarafında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Mersin özelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza bir proje başlatmayı hedefledik. Özellikle bağımlılıkla mücadelenin arz cephesinde son derece önemli çalışmalar yapıyoruz. Rakamlar da bunu ortaya koydu. İçişleri Bakanlığımızın talimatları, kolluk camiamızla birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar son derece önemli sonuçlar elde etmemizi sağladı" dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin talep tarafında yürütülen çalışmaları da değerlendirdiklerini aktaran Toros, "Ama bağımlılıkla mücadelenin özellikle talep cephesiyle alakalı eksik kalan bir kısım var mı diye özellikle onu araştırmaya çalıştık. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, bütün bakanlıklarımızın sahada çok güzel çalışmaları var. İŞKUR bir çalışma yapıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz başka bir çalışma yapıyor. Diğer kurumlarımız, Milli Eğitimimiz, Sağlık Müdürlüğümüz çok önemli çalışmaları ayrı ayrı yürütüyorlar. AMATEM'ler, ÇAMATEM'ler, yürüyen bütün faaliyetlerin hepsi son derece önemli faaliyetleri, çalışmaları yerine getirmiş oluyor" diye konuştu.

"15 paydaşımız var"

Kurumların ayrı ayrı yürüttüğü çalışmaların ortak ve sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesini amaçladıklarını ifade eden Toros, projenin ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacağını kaydederek, "Valiliğin himayesinde, valiliğin koordinasyonunda bir çalışma başlattık. 15 paydaşımız var. 3 pilot mahallede başlayacağız, iki ilçemizde 3 pilot mahallede başlayacağız. İki kontrol mahallemiz, bilimsel alanda yaptığımız projenin etkilerini ölçmek anlamında iki de kontrol mahallemiz var. Pilot uygulamanın sonunda etkisi ne kadar oldu, ne kadar kişiyle proje buluştu, ne faydası oldu onu ölçebilecek hale geleceğiz. Pilot uygulamadan hemen sonra da diğer ilçelerimize, diğer mahallelerimize, ilçelerimize ve Mersin geneline yaymakla alakalı bir düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

Değişim gönüllüleri sahada görev alacak

Proje kapsamında değişim gönüllülerinin seçilerek eğitimden geçirileceğini belirten Toros, gönüllülerin riskleri fark ederek doğru yönlendirmede bulunacağını ifade etti. Toros, "Burada değişim gönüllülerimiz olacak. Gönüllülerimiz sadece burada fark edecek, onlarla iletişim, doğru iletişim dili içerisinde konuşacak ve doğru yönlendirmeyi yapacak. Gönüllüleri seçeceğiz, onlarla bir eğitim sürecimiz olacak, onlardan istifade edeceğiz. Ama bir o kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız mahallede, sahada olacaklar. Bireyden başlayarak aileye, oradan mahalleye yayılan süreçte bütünü görmekle alakalı bir hedefimiz olacak" dedi.

"Yeter ki bize el uzatsınlar, o eli biz tutacağız"

Projenin bağımlılıkla veya bağımlılık riskiyle karşı karşıya olan gençler, bireyler ve ailelere destek sağlamasını hedeflediklerini belirten Toros, "İnşallah bütün gençlerimiz açısından, madde bağımlılığıyla veya bağımlılık riskiyle karşı karşıya olan ailelerimiz açısından faydalı bir proje olacağına yürekten inanıyorum. Biz burada ifade ederken hiçbir gencimize, hiçbir aileye 'Yalnız değilsiniz' diyoruz. Yalnız değilsiniz, çünkü yapacağımız çalışmalarla devletin şefkat eli, size uzanan elini göreceksiniz. Bütün kurumlarımızla, bütün çalışanlarımızla bunu göstereceğiz, sahada olacağız. Yalnız olmadıklarını hissedecekler. Yeter ki bize el uzatsınlar, o eli biz tutacağız. Arz cephesiyle yürüttüğümüz çalışmayı beraber destekleyecek, talep cephesindeki bu önemli projeyle, önemli çalışmayla destekleyerek önemli bir noktaya doğru gideceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Başarı sonuçlarla ölçülecek

Projenin başarısının yalnızca faaliyetlere katılan kişi sayısıyla değerlendirilmeyeceğine dikkat çeken Toros, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum, istihdam ve risk altındaki gençlere yönelik çalışmaların sonuçlarının da ölçüleceğini belirterek, "Başarı dediğimiz meselede sadece bu faaliyetlere katılan, buralara gelenlerin gidenlerin sayısı değil. Bu hizmetlerden istifade eden, eğer madde bağımlısı ise madde bağımlısı olmayla alakalı tedaviye gidiyorsa, tedavi sonuç veriyorsa, rehabilitasyon sürecini atlatıyorsa, sosyal uyumla alakalı biz kendisine destek olabiliyorsak, spor faaliyetlerimizden destek alabiliyorsa, İŞKUR'dan eğitimler alıp iş bulmayla alakalı bir noktaya gelebiliyorsa, risk altında gençlerimiz varsa bunlarla alakalı risk altında olmaktan kurtarabiliyorsak, ailelerimizdeki farkındalığı arttırabiliyorsak, emniyetimizin, jandarmamızın, İçişleri Bakanlığımızın son derece önemli çalışmaları var, onları yeteri kadar duyurup farkındalığı arttırabiliyorsak, etkiyi oluşturabiliyorsak bizim açımızdan bir ciddi sonuç elde etmiş olacağız. Bunu ölçüyoruz, ölçerek gideceğiz, ilerleyeceğiz. Umarım hem pilot uygulamasını yaptığımız mahallelerde hem de bununla alakalı diğer mecralarda duyurulacak, istifade edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, Yeşilay'ımız, bütün birimlerimiz hazır. Yeter ki bize elinizi uzatın, biz o eli tutmaya hazırız" dedi.