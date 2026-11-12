Midyat Devlet Hastanesi, kaburga kıkırdağıyla ilk burun ameliyatını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Midyat Devlet Hastanesi, kaburga kıkırdağıyla ilk burun ameliyatını gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Midyat Devlet Hastanesi, kaburga kıkırdağıyla ilk burun ameliyatını gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Midyat Devlet Hastanesi, kaburga kıkırdağıyla ilk burun ameliyatını gerçekleştirdi
Haber Videosu

Midyat Devlet Hastanesinde ilk kez, çocukluk kazası sonrası burnunda hasar oluşan Halil Can Özkaya'ya kendi kaburga kıkırdağıyla burun onarımı yapıldı. Ameliyatı yapan Uzm. Dr. Oğulcan Önder, hastanın iyi olduğunu ve iyileşmesinin sürdüğünü belirtti.

Mardin Midyat İlçe Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hastanede ilk kez, hastanın kendi kaburga kıkırdağı kullanılarak septorinoplasti (burun estetiği ve fonksiyonel burun cerrahisi) ameliyatı gerçekleştirildi.

Çocukluk döneminde geçirdiği kaza sonucu burnunda ileri derecede yapısal hasar oluşan Halil Can Özkaya, Midyat Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder'e başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusu kullanılarak burun iskeleti yeniden oluşturuldu. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hasta Halil Can Özkaya, çocukluk döneminde yaşadığı kazanın ardından uzun yıllar beklediğini ve ameliyat için Midyat Devlet Hastanesini tercih ettiğini ifade ederek, "Ameliyatımdan çok memnun kaldım. Şu an gayet iyiyim. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacağım" dedi.

Hastanın babası Mehmet Şükrü Özkaya ise daha önce birçok doktora başvurduklarını ancak ameliyatın zorluğu nedeniyle olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Hocamız en başından itibaren bizimle yakından ilgilendi. Ameliyatı gerçekleştirdi ve çok şükür oğlumuzun durumu iyi. Hastane yönetimine ve Oğulcan Hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem daha doğal hem daha iyi nefes alan bir burun hedefliyoruz"

Ameliyat hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusuyla burun iskeletinin yeniden oluşturulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle burun iskeletinin zayıf, kıkırdak yapısının yetersiz olduğu hastalarda kişinin kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusunu kullanıyoruz. Bu yöntemle hem estetik açıdan daha doğal ve güzel görünen hem de solunum fonksiyonları daha iyi olan bir burun yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hastamızın genel durumu gayet iyi. İyileşme süreci devam ediyor. Bu yöntemle daha doğal, sağlam ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."

Midyat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen bu ilk ameliyat, hastanenin cerrahi müdahale kapasitesi ve sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiYerel HaberlerÇocuklukGüncelSağlıkKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:16:05. #7.13#
SON DAKİKA: Midyat Devlet Hastanesi, kaburga kıkırdağıyla ilk burun ameliyatını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android