Midyat Devlet Hastanesi, kaburga kıkırdağıyla ilk burun ameliyatını gerçekleştirdi

Mardin Midyat İlçe Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hastanede ilk kez, hastanın kendi kaburga kıkırdağı kullanılarak septorinoplasti (burun estetiği ve fonksiyonel burun cerrahisi) ameliyatı gerçekleştirildi.

Çocukluk döneminde geçirdiği kaza sonucu burnunda ileri derecede yapısal hasar oluşan Halil Can Özkaya, Midyat Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder'e başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusu kullanılarak burun iskeleti yeniden oluşturuldu. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hasta Halil Can Özkaya, çocukluk döneminde yaşadığı kazanın ardından uzun yıllar beklediğini ve ameliyat için Midyat Devlet Hastanesini tercih ettiğini ifade ederek, "Ameliyatımdan çok memnun kaldım. Şu an gayet iyiyim. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacağım" dedi.

Hastanın babası Mehmet Şükrü Özkaya ise daha önce birçok doktora başvurduklarını ancak ameliyatın zorluğu nedeniyle olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Hocamız en başından itibaren bizimle yakından ilgilendi. Ameliyatı gerçekleştirdi ve çok şükür oğlumuzun durumu iyi. Hastane yönetimine ve Oğulcan Hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem daha doğal hem daha iyi nefes alan bir burun hedefliyoruz"

Ameliyat hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusuyla burun iskeletinin yeniden oluşturulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle burun iskeletinin zayıf, kıkırdak yapısının yetersiz olduğu hastalarda kişinin kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusunu kullanıyoruz. Bu yöntemle hem estetik açıdan daha doğal ve güzel görünen hem de solunum fonksiyonları daha iyi olan bir burun yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hastamızın genel durumu gayet iyi. İyileşme süreci devam ediyor. Bu yöntemle daha doğal, sağlam ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."

Midyat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen bu ilk ameliyat, hastanenin cerrahi müdahale kapasitesi ve sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.