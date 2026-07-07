Motosiklet Ambulanslar Acil Vakalarda Hızla Ulaşıyor - Son Dakika
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Motosiklet Ambulanslar Acil Vakalarda Hızla Ulaşıyor

Motosiklet Ambulanslar Acil Vakalarda Hızla Ulaşıyor
07.07.2026 11:11
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112 motosiklet ambulans ekipleri, yoğun trafikte acil vakalara hızlı müdahale sağlıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı 112 motosiklet ambulans ekipleri, kara ambulanslarının ulaşmakta güçlük çektiği noktalarda acil vakalara en kısa sürede ulaşarak, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiriyor.

Kara ambulanslarının ulaşımının güçleştiği yoğun trafikte, dar sokaklar, yaya bölgeleri ve araç girişine kapalı noktalarda görev yapan 112 motosiklet ambulans ekipleri, kritik vakalara en kısa sürede ulaşarak acil sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Ekipler, travma vakalarının yanı sıra yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava nedeniyle daha sık görülen sıcak çarpmalarında da olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

"Vakaya 3 dakikada ulaşıldı"

Ulus'ta görev yapan motosiklet ambulans ekibi, gelen ihbarın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'na 3 dakikada ulaşarak, güneş çarpması nedeniyle fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Kara ambulansının olay yerine ulaşmasının ardından hasta, ileri değerlendirme ve tedavisi için hastaneye sevk edilmek üzere ambulans ekibine devredildi.

Sağlık Bakanlığı 112 paramedik görevlisi Yusuf Yasir Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'ndan gelen ihbar üzerine Ulus bölgesinde görev yapan motosiklet ambulans ekibinin yönlendirildiğini ve ekibin vakaya 3 dakikada ulaştığını söyledi.

Olay yerine ulaştıklarında hastanın ilk bulgularını değerlendirdiklerini belirten Danışan, ateş, tansiyon, kan şekeri ve elektrokardiyografi (EKG) kontrolünün ardından hastanın genel durumuna göre müdahaleyi planladıklarını ifade etti.

Danışan, güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanan ve hipertansiyon öyküsü bulunan hastanın tansiyonunun yükseldiğini ancak yapılan değerlendirmenin ardından ilaç uygulanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını ve hastanın hastaneye gitmek istemesi üzerine kara ambulansı yönlendirdiklerini anlattı.

Kara ambulansının yaklaşık 5 dakika içinde olay yerine ulaştığını kaydeden Danışan, hastanın durumu hakkında ambulans ekibini bilgilendirdiklerini, ekip olay yerine ulaşana kadar da hastanın yanında beklediklerini dile getirdi.

Danışan, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcak çarpması vakalarında artış yaşandığını, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyaran Danışan, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşte durulmaması ve günlük su tüketiminin en az 2,5 litre olması gerektiğini vurguladı.

"Vatandaşlardan ambulanslara yol verilmesi konusunda hassasiyet bekliyoruz"

Danışan, hastaya en kısa sürede erişimin hayati önem taşıdığından, trafikte ekiplere yol verilmesi gerektiğine de dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın bizi fark ettiklerinde uygun şekilde yol vermeleri, hastaya en kısa sürede ulaşabilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Her zaman bir sonraki çağrının kendileri ya da yakınları için olabileceğini düşünmelerini istiyoruz. Altın dakikalarda hastaya ulaşabilmemiz için vatandaşlardan ambulanslara yol verilmesi konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde görev yapan motosiklet ambulans sayısına ilişkin bilgi veren Danışan, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde 55, Ankara'da ise 6 motosiklet ambulans görev yapıyor. Hastanın bulunduğu en yakın noktaya kadar ulaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Motosiklet Ambulanslar Acil Vakalarda Hızla Ulaşıyor - Son Dakika

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