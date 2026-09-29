Muğla\'nın su altyapısı için EBRD\'den 62,9 milyon avroluk finansman sağlandı

Muğla'nın içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, su kayıplarının azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında 62,9 milyon avroluk finansman anlaşması imzalandı.

Muğla'nın geleceği açısından önemli bir adım atılırken, proje kapsamında içme suyu şebekesinin kritik bölümleri yenilenecek, su kayıpları azaltılacak ve modern izleme sistemlerinin devreye alınacak Yatırımın merkezinde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri bulunurken, söz konusu ilçelerin proje açısından önemli bir konumda olduğu belirtildi.

Proje ile Muğla'nın iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve dayanıklılığını da güçlendireceği kaydedilirken, anlaşmanın Muğla'nın Akdeniz İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı dönemde imzalanmasının da anlamlı olduğuna dikkat çekildi.

62,9 milyon avroluk finansmanla hayata geçirilecek projenin, Muğla'nın su altyapısının gelecekte karşılaşabileceği iklim kaynaklı risklere karşı daha dirençli hale getirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Suyun bir damlasının dahi heba edilmesini istemiyoruz"

Proje ile içme suyunun kaynağından abonelere ulaşıncaya kadar bir damlasını dahi kaybetmemek için çalışacaklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Bugün MUSKİ olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız, Muğla'nın içme suyu altyapısının geleceği açısından büyük önem taşıyan bir projeyi uygulama aşamasına taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 62,9 milyon Avro finansman sağlanan Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizin İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi ile bölgemizin içme suyu altyapısında kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Projemiz; Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçe merkezlerinin yanı sıra Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme mahallelerini kapsıyor. Bu bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlayan ve su kayıplarına neden olan mevcut içme suyu şebekelerini yenileyecek, yeni isale hatları ve içme suyu depoları inşa edecek, mevcut depolarımızı rehabilite edeceğiz. Şebeke kayıp kaçaklarını en aza indirerek suyumuzu kaynağından abonelere ulaşıncaya kadar en verimli bir şekilde yönetmek ve tek bir damlasını dahi boşa gitmesine izin vermeme için elimizden geleni yapacağız. Bugün proje bölgemizde kayıp kaçak oranımız yüzde 65 seviyelerine kadar çıkıyor. Yapacağım bu yatırım ile ve verdiğimiz taahhüt ile bunu yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz. Projenin bizim açımızdan en önemli unsurlarından biri de Topgözü Su Kaynağı. Topgözü'nden inşa edeceğimiz yeni iletim hattıyla mevcut su kaynağımızı sistemimize kazandıracak ve suyu mümkün olduğunca cazibeyle ileteceğiz. Böylece özellikle yeraltı suyu kaynaklarına ve enerji yoğun pompalama sistemlerine olan bağımlılığımızı azaltacağız. Bu bize yalnızca ilave bir su kaynağı sağlamayacak; aynı zamanda enerji tüketimimizi ve işletme maliyetlerimizi düşürecek, karbon emisyonlarımızın azaltılmasına da katkı sağlayacak. Bu proje MUSKİ olarak yürüttüğümüz su yönetimi politikasının önemli bir parçası. Biz su yönetimini yalnızca yeni kaynak bulmak veya yeni hat yapmak olarak görmüyoruz. Mevcut su kaynakları korumayı, kayıp-kaçakları azaltmayı, altyapıyı yenilemeyi, sistemi dijital olarak izlemeyi, enerjiyi verimli kullanmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olmayı aynı bütünün parçaları olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Muğla'nın su güvenliğine yatırım yapıyoruz"

Muğla'nın iklim değişikliğine uyumunun su ile başladığın belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün Muğla'nın geleceği için önemli bir adım atıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında, Muğla Su Projesi için 62,9 milyon avroluk finansman anlaşmasını imzalıyoruz. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimiz bu yatırımın kalbini oluşturuyor. İçme suyu şebekesinin kritik bölümlerini yenileyecek, su kayıplarını azaltacak, modern izleme sistemlerini hayata geçirecek ve su kaynaklarımızı çok daha verimli kullanacağız. Tasarruf ettiğimiz her damla su, Muğla için yeni bir su kaynağıdır. Bu proje aynı zamanda Muğla'nın iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve dayanıklılığını da güçlendirecek. Anlaşmayı imzaladığımız zamanlama da oldukça anlamlı. Muğla'nın Akdeniz İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı bir dönemde bu anlaşmayı imzalıyoruz. Akdeniz genelinde kentler aynı zorluklarla karşı karşıya. Kuraklık, su kıtlığı, aşırı hava olayları ve doğal kaynaklar üzerindeki giderek artan baskı, hepimizin ortak mücadele etmesi gereken sorunlar arasında yer alıyor. Burada Muğla'da, bu zorlukları somut adımlara dönüştürüyoruz. Muğla için iklim değişikliğine uyum, suyla başlıyor. Bu proje aynı zamanda Muğla'dan Akdeniz'e ve COP31'e açık bir mesaj veriyor: Kentler harekete geçmeye hazır. Projelerimiz var. Kapasitemiz var. Güçlü ortaklıklar ve iklim finansmanına erişim sayesinde bu projeleri hayata geçirebiliriz. EBRD'ye güveni ve ortaklığı için, özverili çalışmaları dolayısıyla Muğla ekibimize, iş birliği ve destekleri için Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman belediye başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bugün, bu üç ilçenin geleceğine ve Muğla'nın su güvenliğine yatırım yapıyoruz" dedi.