Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

Muhittin Böcek\'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor
14.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uyku apnesi rahatsızlığı nedeniyle 10'uncu kez hastaneye kaldırıldı. Sağlık raporlarında Böcek'in gece boyunca solunumunun durduğu ve oksijen seviyesinin kritik düzeylere düştüğü belirtildi. Avukatları, Böcek'in sağlık durumunun "yaşamsal risk" taşıdığını ifade etti.

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağır seyreden uyku apnesi nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü. Sağlık raporunda gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve oksijen seviyesinin kritik sınıra gerilediği belirtildi.

MUHİTTİN BÖCEK 10'UNCU KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Muhittin Böcek'i, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Antalya Şehir Hastanesine sevk ettiler. Tutuklu bulunduğu süreçte çeşitli sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan Böcek, son sevkle birlikte 10'uncu kez hastaneye götürülmüş oldu.

SAĞLIK DURUMU HAYATİ RİSK YAŞIYOR

Avukatları, hastalığın ileri aşamada seyrettiğini ve zaman zaman solunumunun durduğunu belirterek durumun hayati risk taşıdığını ifade etti.

"OKSİJEN SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE DÜŞTÜ"

Halk TV'den Ali Taş'ın paylaştığı sağlık raporuna göre; Antalya Şehir Hastanesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli polisomnografi (uyku testi) raporu kamuoyuna yansıdı. Raporda, Böcek'in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve kandaki oksijen oranının zaman zaman kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.

Saat başına ortalama 44,8 apne ve hipopne atağı tespit edilen Böcek'in Apne-Hipopne İndeksi değerinin tıbbi sınıflamaya göre "ağır" düzeyde olduğu belirtildi. Özellikle sırtüstü yatış pozisyonunda solunum bozukluklarının arttığı, oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76'ya kadar gerilediği aktarıldı.

Uzman hekimler, uyku sırasında hava yolunun açık kalmasını sağlayan CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisini önerdi. Yetkililer, tedavi edilmediği takdirde uyku apnesinin kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık sorunları riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

16 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan Böcek, 16 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde hazırlanan tensip zaptında tutukluluğun devamına karar verdi.

44 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Muhittin Böcek'in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli olarak yer aldı.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

Muhittin Böcek, Sağlık, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı
Manifest’ten yeni klibe özel dans performansı Manifest'ten yeni klibe özel dans performansı
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:07:27. #7.11#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.