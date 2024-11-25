Muş'ta Öğrenciler İçin Skolyoz Taraması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Muş'ta Öğrenciler İçin Skolyoz Taraması Başladı

Geniş Video İzle

Muş'ta öğrenciler skolyoz taramasına alındı. Amaç, erken teşhis ile çocukların sağlığını korumak.

25.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta öğrencilere skolyoz taraması yapıldı

MUŞ - Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere yönelik skolyoz (omurga eğriliği) taramaları başlatıldı.

Protokol kapsamında ilk taramalar Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, velilerinden izin alınan 50 öğrenciyi skolyoz açısından değerlendirdi. 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, uzman doktorlar tarafından detaylı muayene edilecek. Projenin, erken teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırarak çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atması hedeflediği belirtildi. Skolyoz taramaları, okulların kapanacağı döneme kadar devam edecek.

Taramayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Cesim Hacıoğlu, skolyozun halk arasında omurga eğriliği olarak bilindiğini söyleyerek, "O yüzden ülkemizde ilk defa Muş ilimizde skolyoz taraması başlattık. Sene sonuna kadar 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflara tarama yapmayı düşünüyoruz. Erken teşhis yapıldığı zaman fizik tedaviyle ve korseyle düzelebiliyor. Tanı geciktiği zaman da ağır bir ameliyatı var maalesef. O yüzden taramayı ilimizde başlattık" dedi.

Velilere onay çağrısı yapan Hacıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yılsonuna kadar bahsettiğim yaş gruplarının hepsine ulaşmayı düşünüyoruz ama burada anne ve babanın onayları lazım. Şu anki tarama yaptığımız okulumuzda 110 kişiden 50'si imza vermiş. Bu tarama amacımız tamamen çocuklarımızı korumaya yönelik bir tarama. Tanı koyulduğu zaman zaten korse veya fizik tedaviyle iyileşme olacak. Ameliyattan kurtulmuş olacaklar. Hepsinin onaylamasını öneriyorum."

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Aile Hekim Uzmanı Doktor Aslıhan Güler ise skolyozun kız çocuklarda daha sık ve ilerleyici olarak görüldüğünü belirterek, "Omurga eğriliği sık görülen bir omurga bozukluğudur. Kız çocuklarında daha sık ve ilerleyici olarak gözükmektedir. Toplumumuzda gözükme sıklığı yüzde 2,5 ile 3 arasında değişmektedir. Özellikle 10-15 yaş arasında sık gözükmektedir. Semptom olarak omurgada şekil bozukluğu dışında ağrı ve solunum zorluğu da ortaya çıkabilmektedir. Erken tanı konulduğu zaman fizik tedavi, korseleme ile ameliyat oranlarında ciddi azalma gözükmektedir. İlimizde de merkez ilçe köylerde tarama programı ilk defa başlatılmaktadır. Bu konuda fizyoterapistlerimiz ve hekimlerimiz görev alacak. Skolyozun etiyoloji nedeni en sık idiyopatik yani bilinmeyen sebepler olarak gözüküyor ama şekil bozukluğu özellikle ekran maruziyeti, sık bilgisayar başında vakit geçirme bunların sebepleri arasında. Ailelere de mutlaka onay vermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Muş\'ta Öğrenciler İçin Skolyoz Taraması Başladı
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Eğitim, Sağlık, Muş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muş'ta Öğrenciler İçin Skolyoz Taraması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Öğrenciler İçin Skolyoz Taraması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.