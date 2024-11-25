Muş\'ta Öğrenciler İçin Skolyoz Taraması Başladı

Sağlık

Muş'ta öğrencilere skolyoz taraması yapıldı

MUŞ - Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere yönelik skolyoz (omurga eğriliği) taramaları başlatıldı.

Protokol kapsamında ilk taramalar Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, velilerinden izin alınan 50 öğrenciyi skolyoz açısından değerlendirdi. 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, uzman doktorlar tarafından detaylı muayene edilecek. Projenin, erken teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırarak çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atması hedeflediği belirtildi. Skolyoz taramaları, okulların kapanacağı döneme kadar devam edecek.

Taramayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Cesim Hacıoğlu, skolyozun halk arasında omurga eğriliği olarak bilindiğini söyleyerek, "O yüzden ülkemizde ilk defa Muş ilimizde skolyoz taraması başlattık. Sene sonuna kadar 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflara tarama yapmayı düşünüyoruz. Erken teşhis yapıldığı zaman fizik tedaviyle ve korseyle düzelebiliyor. Tanı geciktiği zaman da ağır bir ameliyatı var maalesef. O yüzden taramayı ilimizde başlattık" dedi.

Velilere onay çağrısı yapan Hacıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yılsonuna kadar bahsettiğim yaş gruplarının hepsine ulaşmayı düşünüyoruz ama burada anne ve babanın onayları lazım. Şu anki tarama yaptığımız okulumuzda 110 kişiden 50'si imza vermiş. Bu tarama amacımız tamamen çocuklarımızı korumaya yönelik bir tarama. Tanı koyulduğu zaman zaten korse veya fizik tedaviyle iyileşme olacak. Ameliyattan kurtulmuş olacaklar. Hepsinin onaylamasını öneriyorum."

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Aile Hekim Uzmanı Doktor Aslıhan Güler ise skolyozun kız çocuklarda daha sık ve ilerleyici olarak görüldüğünü belirterek, "Omurga eğriliği sık görülen bir omurga bozukluğudur. Kız çocuklarında daha sık ve ilerleyici olarak gözükmektedir. Toplumumuzda gözükme sıklığı yüzde 2,5 ile 3 arasında değişmektedir. Özellikle 10-15 yaş arasında sık gözükmektedir. Semptom olarak omurgada şekil bozukluğu dışında ağrı ve solunum zorluğu da ortaya çıkabilmektedir. Erken tanı konulduğu zaman fizik tedavi, korseleme ile ameliyat oranlarında ciddi azalma gözükmektedir. İlimizde de merkez ilçe köylerde tarama programı ilk defa başlatılmaktadır. Bu konuda fizyoterapistlerimiz ve hekimlerimiz görev alacak. Skolyozun etiyoloji nedeni en sık idiyopatik yani bilinmeyen sebepler olarak gözüküyor ama şekil bozukluğu özellikle ekran maruziyeti, sık bilgisayar başında vakit geçirme bunların sebepleri arasında. Ailelere de mutlaka onay vermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.