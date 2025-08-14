Musa’nın Hayatı Tehlikede - Son Dakika
Musa’nın Hayatı Tehlikede

14.08.2025 11:54
11 yaşındaki Musa, Gazze'deki insani yardım noktasında vuruldu, kolunu kaybetme riski var.

Gazze'nin güneyindeki Refah'taki sözde insani yardım noktasından yiyecek almaya giderken yaralanan 11 yaşındaki Musa eş-Şair, kolunu kaybetme ve yürüyememe riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail ordusu, Filistinliler tarafından "ölüm tuzakları" olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda yardımı almaya gelenleri hedef almayı sürdürüyor. 27 Mayıs'tan bu yana sözde insani yardım dağıtım noktalarından yardım almaya giden 1859 Filistinli bunu hayatıyla ödedi. 13 bin 594 kişinin çoğu da hayatları boyunca sağlık sorunu yaşayacakları şekilde yaralandı.

Kardeşlerine yiyecek bulmak için Tine bölgesine giden 11 yaşındaki Musa da ölüm tuzaklarının kurbanlarından biri oldu. Koluna İsrail'e ait bir tanktan atılan mermi, sırtına ve göğsüne ise şarapnel parçaları isabet etti.

Halihazırda Han Yunus kentindeki Nasır hastanesinde tedavi gören Musa'nın annesi, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmüş olması nedeniyle oğlunun dışarda tedavi olmasını istiyor.

Acılı anneden dünyaya çağrı

Yiyecekleri olmadığı için oğlunun yardım dağıtım noktasına gittiğini söyleyen anne Fida eş Şair, Musa'nın sağlık durumunu göz yaşları içinde anlattı:

"Musa yardım almaya gitti ancak koluna tanktan atılan mermi isabet etti. Göğsünde ve sırtında da şarapneller var. Sırtına isabet eden şarapnel omurlarından bir tanesinin kırılmasına neden oldu ve omuriliğini zedeledi. O yüzden artık yürüyemiyor. Doktorlar kolunun da ampute edilmesine karar verdi."

Oğlunun tedavisinin Gazze'de tamamlanma ihtimali olmadığını söyleyen anne, "Sınır kapıları açıldığında oğlumun dışarı çıkmasını, koluna protez takılmasını ve yeniden yürümesini istiyorum." diyerek dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.