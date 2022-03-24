Myanmar ile Çin Ortaklaşa Kovid-19 Aşısı Üretiyor - Son Dakika
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Myanmar ile Çin Ortaklaşa Kovid-19 Aşısı Üretiyor

24.03.2022 19:18
Myanmar ile Çin Ortaklaşa Kovid-19 Aşısı Üretiyor

YANGON, 24 Mart (Xinhua) — Myanmar, Çin ile işbirliği içinde Myancopharm Kovid-19 aşılarının üretimini Çarşamba günü Yangon şehrindeki Myanmar İlaç Endüstrisi'nde (MPI) başlattı. Devlet İdare Konseyi (SAC) Sekreteri Korgeneral Aung Lin Dwe, Myanmar'ın Sinopharm CNBG ile işbirliği içinde yurt içinde Kovid-19 aşılarını denediğini ve ürettiğini söyledi. Aung Lin Dwe, "Myancopharm Kovid-19 aşıları ülkede başarıyla üretilirken […]

YANGON, 24 Mart (Xinhua) — Myanmar, Çin ile işbirliği içinde Myancopharm Kovid-19 aşılarının üretimini Çarşamba günü Yangon şehrindeki Myanmar İlaç Endüstrisi'nde (MPI) başlattı. Devlet İdare Konseyi (SAC) Sekreteri Korgeneral Aung Lin Dwe, Myanmar'ın Sinopharm CNBG ile işbirliği içinde yurt içinde Kovid-19 aşılarını denediğini ve ürettiğini söyledi. Aung Lin Dwe, "Myancopharm Kovid-19 aşıları ülkede başarıyla üretilirken aşı üretimi için teknoloji elde edildi ve döviz kullanımı azaltılacak" dedi.

Myanmar'ın Yangon şehrinde bulunan Myanmar İlaç Endüstrisi'nde personel Myancopharm Kovid-19 aşı şişelerini paketliyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar ile Çin Ortaklaşa Kovid-19 Aşısı Üretiyor
Myanmar'ın Yangon şehrinde bulunan Myanmar İlaç Endüstrisi'nde personel Myancopharm Kovid-19 aşı şişelerini paketliyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Çin Büyükelçisi Chen Hai, Sinopharm'ın Myanmar ile kurduğu "Ready to Fill (RTF) Bulk" yani doluma hazır miktar üreten aşı fabrikasının, Çin ilaç şirketinin Asya-Pasifik'te resmen faaliyete geçen ilk Kovid-19 aşı tesisi olduğunu, bunun Myanmar'ın bağımsız bir şekilde aşı üretme kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti. Ülkenin Sanayi Bakanı Charlie Than, bakanlığın ve Sinopharm CNBG'nin geçen sene 22 Aralık'ta Myanmar'da Kovid-19 aşılarının üretimi amacıyla RTF Bulk satın alma anlaşmasını imzaladığını kaydetti. Bakanlık, 2022-2023 Mali Yılı için 10 milyon doz aşı hedefiyle ayda 1 milyon doz aşı üretecek. Charlie Than, aşıların Nisan ayından itibaren Sağlık Bakanlığı'na dağıtılacağının altını çizdi.

Myanmar ile Çin Ortaklaşa Kovid-19 Aşısı Üretiyor
Myanmar'ın Yangon şehrindeki Myanmar İlaç Endüstrisi'nde bir personel Kovid-19 aşısı üretim hattında çalışıyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Sağlık Bakanlığı'na göre, 19 Mart itibarıyla ülke genelinde 21,6 milyondan fazla kişi Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, İlaç, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Myanmar ile Çin Ortaklaşa Kovid-19 Aşısı Üretiyor - Son Dakika


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