Nadir Doğumsal Anomali Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Nadir Doğumsal Anomali Başarıyla Tedavi Edildi

Nadir Doğumsal Anomali Başarıyla Tedavi Edildi

Samsun'da nadir görülen doğumsal anomali tanısı konulan bebek, cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu.

05.05.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen ve tıp literatüründe oldukça ender rastlanan Distal Trakeoözefageal Fistül (TÖF), Özefagus Atrezisi ve Anal Atrezi tanısı konulan bebek, çok aşamalı cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu.

Yenidoğan döneminde nadir görülen üçlü doğumsal anomalili bir bebek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla tedavi edildi. Doğumun ardından yapılan değerlendirmelerde, bebeğin yemek borusunun alt ucunun soluk borusuna açıldığı, yemek borusunun tam gelişmediği ve makat açıklığının bulunmadığı belirlendi. Tanının konulmasının ardından bebek, Çocuk Cerrahisi Kliniği ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı. İlk operasyonda yemek borusunun soluk borusuna olan bağlantısı kapatıldı, bağırsak geçişini sağlamak amacıyla kolostomi işlemi yapıldı. Ancak yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafenin uzun olması nedeniyle doğrudan birleştirme mümkün olmadı ve ikinci operasyon için 16 hafta beklendi.

Bu sürenin sonunda, Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ve Op. Dr. Ahmet Saraç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla yemek borusunun iki ucu birleştirildi. Operasyon sonrası takipleri yapılan bebek, kısa süre önce ağızdan beslenmeye başlayarak sağlığına kavuştu. Hekimler, bu sürecin başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, nadir görülen vakaların tedavisinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Samsun, Eğitim, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nadir Doğumsal Anomali Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon Keskin nişancı silahı ele geçirildi 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Keskin nişancı silahı ele geçirildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 23:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: Nadir Doğumsal Anomali Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.