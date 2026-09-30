Nazilli'de kalp sağlığı için stant açan İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 öneride bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de kalp sağlığı için stant açan İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 öneride bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli\'de kalp sağlığı için stant açan İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 öneride bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için tütün ürünlerinden uzak durma, sağlıklı beslenme gibi 9 öneride bulundu. Stantta inme, hipertansiyon ve kalp sağlığı broşürleri dağıtılırken düzenli kan basıncı, şeker, kolesterol kontrolü tavsiye edildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara kalp ve damar hastalıklarından korunmak için tütün ve tütün ürünlerinden uzak durma, sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma, ideal kiloyu koruma ve düzenli sağlık kontrolleri başta olmak üzere 9 önemli öneride bulunuldu.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara inme, hipertansiyon ve kalp sağlığı konularında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Stantı ziyaret eden vatandaşlara kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler aktarıldı. Kalp sağlığının korunmasında öncelikle tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulmasının önemine dikkat çekildi. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra günlük yaşamda fiziksel aktivitenin artırılması ve ideal vücut ağırlığının korunmasının da kalp ve damar sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi.

Vatandaşlara kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi tavsiye edilirken, hekim tarafından önerilen tedavi ve ilaçların aksatılmadan kullanılması gerektiği vurgulandı. Aile hekimlerine başvurularak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırılmasının da sağlık açısından önem taşıdığı ifade edildi. Sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık almak isteyen vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yararlanabileceği hatırlatılırken, kişilerin kendi sağlık durumlarını düzenli takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

Bilgilendirmelerde kalp ve damar hastalıkları açısından dikkat edilmesi gereken belirtilere de yer verildi. Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi şikayetlerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi. İnme belirtilerinin görülmesi durumunda da zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kalp sağlığının korunmasının günlük yaşamda alınabilecek basit ancak düzenli önlemlerle desteklenebileceğine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, düzenli sağlık kontrolleri ve tütün ürünlerinden uzak durmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA
HipertansiyonHipertansiyonNazilliGüncelSağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Lamine Yamal Hırvatistan’ın gözünün yaşına bakmadı Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı
Elon Musk ağzından kaçırdı Trump’ın tepkisi gecikmedi Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi
09:33
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:54
İstanbul’da kötü koku alarmı Belediye ve polis sorumluları arıyor
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
07:41
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
07:30
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 09:43:22. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de kalp sağlığı için stant açan İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 öneride bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei