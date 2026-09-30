Nazilli\'de kalp sağlığı için stant açan İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 öneride bulundu

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara kalp ve damar hastalıklarından korunmak için tütün ve tütün ürünlerinden uzak durma, sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma, ideal kiloyu koruma ve düzenli sağlık kontrolleri başta olmak üzere 9 önemli öneride bulunuldu.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara inme, hipertansiyon ve kalp sağlığı konularında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Stantı ziyaret eden vatandaşlara kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler aktarıldı. Kalp sağlığının korunmasında öncelikle tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulmasının önemine dikkat çekildi. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra günlük yaşamda fiziksel aktivitenin artırılması ve ideal vücut ağırlığının korunmasının da kalp ve damar sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi.

Vatandaşlara kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi tavsiye edilirken, hekim tarafından önerilen tedavi ve ilaçların aksatılmadan kullanılması gerektiği vurgulandı. Aile hekimlerine başvurularak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırılmasının da sağlık açısından önem taşıdığı ifade edildi. Sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık almak isteyen vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yararlanabileceği hatırlatılırken, kişilerin kendi sağlık durumlarını düzenli takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

Bilgilendirmelerde kalp ve damar hastalıkları açısından dikkat edilmesi gereken belirtilere de yer verildi. Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi şikayetlerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi. İnme belirtilerinin görülmesi durumunda da zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kalp sağlığının korunmasının günlük yaşamda alınabilecek basit ancak düzenli önlemlerle desteklenebileceğine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, düzenli sağlık kontrolleri ve tütün ürünlerinden uzak durmanın önemini bir kez daha hatırlattı.