Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verdi

Sağlık

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri tarafından sağlık çalışanlarına yönelik "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitimi verildi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi'nde düzenlenen programda, dünyada yılda 4 milyon yeni doğanın hayatını kaybettiğini ve bunların yüzde 23'ünün doğum sonrasında asfiksiye bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de de asfiksinin temel bir yenidoğan sorun olma potansiyelini sürdürdüğünü belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Yenidoğan dönemine yönelik yürütülen Yenidoğan Canlandırma Programı ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı düşmüştür. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne rahminin dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

Program sonunda başarılı olan 21 sağlık personeline sertifika verildi.