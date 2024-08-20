Niğdeli vatandaşın organları 4 kişiye can verdi - Son Dakika
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Sağlık

Niğdeli vatandaşın organları 4 kişiye can verdi

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Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye umut oldu. Organ nakli bekleyen 4 hastaya umut olan bağışın ardından hastanenin organ bağışı birimi tarafından yapılan operasyonla hayatını kaybeden kişiden karaciğer, 2 kornea ve 2 böbrek alındı.

20.08.2024 18:59
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Niğdeli vatandaşın organları 4 kişiye can verdi

NİĞDE - Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye umut oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü sonrası hayatını kaybeden 59 yaşındaki vatandaşın ailesi, "ismi değil organları yaşasın" diyerek organ bağışı kararı aldı. Organ nakli bekleyen 4 hastaya umut olan bağışın ardından hastanenin organ bağışı birimi tarafından yapılan operasyonla hayatını kaybeden kişiden karaciğer, 2 kornea ve 2 böbrek alındı. Donör organizasyonu neticesinde kornealar Ankara Şehir Hastanesine, karaciğer Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbrekler ise Adana Şehir Hastanesine organ nakil araçları ile gönderildi. Hayatını kaybeden hastanın ailesine teşekkür eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Organ Nakil Sorumlusu Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz; "Yoğun bakımımızda yatmakta olan 59 yaşındaki erkek hastamızın beyin kanamasını nedeniyle takibine devam ediyorduk. Beyin ölümü gerçekleşti sonrasında donör bakımının başlandı, ailenin de onayı ile ameliyata aldık. Hastamızın ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede hastamızın karaciğeri, ve böbrekleri ve korneası başka hastalara umut oldu, uzun yıllardır organları bekleyen hastalara nakledilecek ve bu hastalar da şifalarına kavuşacaklar" dedi.

Türkiye'de organ bağışının çok az sayıda olduğuna değinen Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Yücel Yüksel ise; "Bir kişi hayatını kaybetti ama 3 kişi de bu sayede yaşamaya devam edecek" diyerek aileye ve ekibe teşekkür etti.

Niğdeli vatandaşın organları 4 kişiye can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Niğdeli vatandaşın organları 4 kişiye can verdi - Son Dakika

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